Enakost spolov je temeljna človekova pravica, je ob današnjem mednarodnem dnevu žensk izpostavila zunanja ministrica Tanja Fajon. Opozorila je na prepočasno zmanjševanje globalne razlike med spoloma in pozvala k pospešitvi ukrepanja. Enakost spolov je eno od prednostnih področij slovenske zunanje politike, so sporočili z ministrstva.

"Opolnomočenje vseh žensk in deklic je učinkovit način za gradnjo vključujočih, pravičnih in solidarnih družb," je danes sporočila Tanja Fajon. Obenem je opozorila, da se globalna razlika med spoloma zmanjšuje tako počasi, da bo ob trenutni stopnji napredka potrebnih pet generacij, preden bomo dosegli enakost. "Pospešiti moramo ukrepanje in to moramo storiti skupaj," je pozvala.

Slovenija je po besedah ministrice v preteklih letih učinkovito mobilizirala svoje strokovno znanje, vire in vpliv za uveljavljanje enakosti spolov kot ene svojih zunanjepolitičnih prioritet. "Pomagamo, izobražujemo, komuniciramo, vodimo z zgledom," je dejala.

Prednostni področji slovenske zunanje politike

Enakost spolov ter opolnomočenje žensk in deklic po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) predstavljata tradicionalni prednostni področji slovenske zunanje politike.

Slovenija si v svojem delovanju v mednarodni skupnosti prizadeva zlasti za sodelovanje žensk v vseh sferah javnega življenja, odpravo diskriminacije žensk in nasilja nad njimi, zagotavljanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter izobraževanje žensk in deklic, so sporočili z ministrstva.

V Generalni skupščini ZN Slovenija skupaj s Španijo in Mehiko vodi pobudo Rotacija za enakost, s katero stremi k enaki zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v ZN, kot članica Varnostnega sveta ZN pa si prizadeva tudi za celovito vključevanje vidika spola v delo tega organa. ZN v 80 letih obstoja sicer še ni vodila generalna sekretarka.

Napadi na pravice žensk in deklic po svetu se medtem stopnjujejo, k omejevanju in kršenju njihovih pravic pa dodatno prispevata porast oboroženih spopadov ter humanitarnih, podnebnih in gospodarskih kriz ter krepitev avtoritarnih teženj. Zelo skrb vzbujajoča ostaja tudi stopnja spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, saj je kar 70 odstotkov žensk, ki živijo na območjih konfliktov ali humanitarnih kriz, žrtev takšnega nasilja.