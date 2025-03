Mednarodni dan bo poudaril pomen spoštovanja pravic za vse ženske

Ženske in vsi, ki se zavzemajo za njihovo enakopravnost, ob današnjem mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, poudarjajo nujnost boja proti neenakosti in diskriminaciji. Hkrati opominjajo, da pravice niso podarjene, ampak priborjene. Tokratni mednarodni dan bo potekal pod geslom Za vse ženske in dekleta: Pravice. Enakost. Opolnomočenje.

Na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov vidijo 8. marec kot priložnost za opozorila o vsakdanjosti seksizma, prav tako pa tudi za iskanje načinov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in za zmanjševanje posledic draginje pri starejših ženskah.

Inštitut 8. marec opozarja, da so napadi na ženske vse bolj siloviti. V okviru kampanje za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, ki je postala gibanje vseh držav EU, bodo tudi ob letošnjem mednarodnem dnevu zbirali podpise.

Društvo SOS telefon pa je spomnilo zlasti, da letos mineva 30 let od sprejetja pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje. Ta dokument po njihovih besedah ostaja najbolj napreden in najširše podprt globalni načrt za pravice žensk in deklet.

Sprejem kandidatk za Slovenko leta 2024

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v poslanici izrazil nasprotovanje vračanju k zastarelim družbenim normam, ki ženskam omejujejo svobodo izbire. Podobno se je tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac v poslanici zavzel za prihodnost, v kateri bodo imele ženske vse možnosti, ki jim pripadajo. Ministrica za pravosodje Andreja Katič pa je ob mednarodnem dnevu izpostavila pomen istanbulske konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes sprejela kandidatke za prejemnico nagrade Slovenka leta 2024. Na kompresorski postaji nekdanjega rudnika Trbovlje-Hrastnik v Hrastniku pa se bo udeležila prireditve Punce v jami 2025 in imela pozdravni nagovor.

Mednarodni dan pa tudi tokrat ne bo minil brez protestov. Študentsko društvo Iskra bo v Ljubljani organiziralo protestni shod z naslovom Nočem cvetlice, daj mi delavske pravice!, na katerem bodo denimo zahtevali višje plače in boljše delovne pogoje za delavstvo v feminiziranih poklicih. Skupina Socialistrski bralni krožek pa bo protestni shod organizirala v Kopru pod geslom Če me stavkamo, svet stoji!.

Prav tako dejavne bodo predstavnice Amnesty International Slovenije. V Ljubljani in Mariboru bodo opozorile na neenakost med spoli in na spomenike obesile table, ki bodo sporočale, kako vseprisotna je nevidnost žensk.

Generalna skupščina ZN je leta 1977 z resolucijo določila 8. marec kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam.