Šopek za dan žena: kaj izbira cvetlic pove o vas?

Tulipani za srečo

Tulipani so v pomladnih dneh še posebej priljubljeni. Simbolizirajo svežino, srečo in ljubezen. Rdeči tulipani izražajo ljubezen, rumeni veselje, beli pa oprostitev. So odlična izbira za tiste, ki želite podariti nekaj nežnega, a hkrati elegantnega in sezonskega.

Tulipani Foto: Shutterstock

Vrtnice izkazujejo občudovanje

Vrtnice so vedno elegantna izbira, saj simbolizirajo ljubezen, spoštovanje in občudovanje. Rdeče vrtnice izražajo strast, rožnate nežnost, bele čistost in rumene prijateljstvo. Na voljo so v različnih velikostih, kar ponuja široko paleto izbire. Če želite pokazati globoko spoštovanje in naklonjenost, so vrtnice prava izbira.

Vrtnice Foto: Shutterstock

Nageljni za hvaležnost in spoštovanje

Nageljni so simbol ljubezni, spoštovanja in hvaležnosti. Rdeči nageljni izražajo globoko ljubezen, rožnati hvaležnost, beli pa čisto srce in srečo. So odlična izbira za izražanje občudovanja do žensk, ki jih v svojem življenju cenite.

Nageljni Foto: Shutterstock

Lilije izražajo ženstvenost

Lilije predstavljajo čistost, ženstvenost in tudi plemenitost. Priljubljene so predvsem zaradi svoje elegance in močnega vonja, ki ustvarja prav posebno vzdušje v prostoru.

Lilije Foto: Shutterstock

Sončnice za pozitivnost

Sončnice prinašajo veselje in pozitivno energijo, simbolizirajo pa tudi občudovanje in zvestobo. Če želite nekomu polepšati dan in izraziti podporo, so sončnice vedno prava izbira.

Sončnice Foto: Shutterstock

Marjetice predstavljajo veselje

Marjetice so lahkotna in vesela izbira, saj simbolizirajo nedolžnost, čistost in novo življenje. Obstajajo v različnih velikostih, zato lahko iz njih ustvarite prav poseben šopek. So popolno darilo za ženske, ki so vedno optimistične in polne energije.

Marjetice Foto: Shutterstock

Mimoze izpostavljajo nežnost in moč

Mimoze so klasične cvetlice za dan žena, saj simbolizirajo občudovanje, nežnost in notranjo moč. V Italiji so simbol praznovanja dneva žena, saj predstavljajo vztrajnost in neodvisnost žensk.

Mimoze Foto: Shutterstock

Preberite še: