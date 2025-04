Inštitut 8. marec končal zbiranje podpisov za varen in dostopen splav v EU

Inštitut 8. marec je danes uradno zaključil zbiranje podpisov za varen in dostopen splav v EU v kampanji My Voice, My Choice, v kateri so zbrali več kot 1,2 milijona podpisov. Ob tej priložnosti so na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavili pravico do odločanja o svojem telesu in opozorili na prizadevanja politikov, ki jo hočejo odvzeti.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je povedala, da je v kampanji sodelovalo več kot 300 organizacij, več kot dva tisoč prostovoljcev na ulicah in na stotine vplivnežev.

Napovedala je, da bodo zbrane podpise preverile institucije v vseh članicah EU, jeseni pa jih bodo odnesli na Evropsko komisijo in v Evropski parlament. "Sledili bodo meseci predstavljanja pobude in prepričevanja evropskih institucij," je dejala.

V Sloveniji sta se pod pobudo podpisala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, ki sta v videonagovoru in preko videopovezave sodelovala tudi na novinarski konferenci.

Golob je poudaril, da zbrati 1,2 milijona podpisov ni zgolj številka, temveč nekaj, kar lahko upravičeno imenujemo močan glas. "Slovenci smo se čutili poklicane, da začnemo to pobudo, ker velika večina verjame, da je to pravica, ki mora ostati, ker gre za varnost žensk, ki je ne smemo zanemariti," je dejal.

Pirc Musar pa se je sodelujočim v kampanji zahvalila za njihova prizadevanja, da bi pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok postala univerzalna. "Nikoli ne pozabimo, kako veliko moč lahko ima naš glas, skupen glas," je pozvala.

Odzivi iz številnih držav

Prek videopovezave so se oglasile sogovornice iz Hrvaške in opozorile, da je pri njih umetna prekinitev nosečnosti dovoljena, a ni dostopna. "Kampanja nam je dala upanje in moč," je dejala Hrvatica Lana Bobić. Hrvaška zvezdnica Severina pa je priznala, da je zaradi sodelovanja v kampanji izgubila sledilce, doživljala napade, se je pa kljub temu splačalo sodelovati.

"Glasovi 1,2 milijona Evropejcev morajo biti slišani," pa je dejal podpredsednik Evropskega parlamenta Nicolae Stefanuta (Zeleni).

Na novinarski konferenci preko videopovezave so spregovorili tudi številni predstavniki nevladnih in drugih organizacij iz več evropskih držav, od Malte do Finske, ter pobudnice evropske državljanske pobude. Orisali so razmere v svojih državah in opozarjali, da je marsikje pravica žensk do odločanja o svojem telesu ogrožena, številni skrajno desni politiki pa si prizadevajo, da bi jo odvzeli.

Dominika Lasota iz Poljske, kjer velja prepoved splava, je dejala, da je kampanja povezala tiste, ki se borijo za pravico do splava. "Skupna prizadevanja prinesejo spremembe," pa je poudarila Čehinja Klara Hlavačkova.