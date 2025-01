Trump je v petek obiskal območja, prizadeta v poplavah v Severni Karolini in požarih v okolici Los Angelesa. Nadaljeval je z obtožbami na račun agencije Fema in demokratskih oblasti Kalifornije, poroča televizija ABC.

Med lansko predsedniško kampanjo je skupaj z republikanci trdil, da Fema ne pomaga območjem, kjer so njegovi volivci, kar je njegov predhodnik Joe Biden označil za debelo laž. Trump pri obtožbah vztraja in se je domislil, da bo ukinil agencijo, odpravljanje posledic nesreč prepustil zveznim državam, njegova zvezna vlada pa bo le prispevala denar.

Trump vztraja pri trditvi

Kalifornijskim oblastem je pripisal krivdo za nedavne velike požare. Trump je med obiskom Los Angelesa dejal, da bo prekinil zvezno pomoč Kaliforniji, če ne bo spustila vode s severa na jug in nezakonitim priseljencem onemogočila udeležbo na volitvah. Nobenega dokaza sicer ni, da bi nezakoniti priseljenci volili kjerkoli po ZDA, vendar Trump vztraja pri trditvi.

Ob prihodu v Los Angeles ga je pričakal demokratski guverner Gavin Newsom, ki ga je Trump v zadnjih dneh večkrat označil za idiota in bebca. Tokrat je dejal, da ceni, da ga je guverner pričakal in mu je obljubil, da bo uredil zadeve.

Odvzel zaščito tudi Fauciju

Trump je v petek odvzel zaščito tudi upokojenemu direktorju Nacionalnega inštituta za zdravje ZDA Anthonyju Fauciju, ki je bil njegov svetovalec v času pandemije covida. Trump je novinarjem dejal, da nihče ni upravičen do dosmrtne zaščite samo zato, ker je delal v zvezni vladi.

Tik pred odhodom iz Bele hiše je nekdanji predsednik Joe Biden preventivno pomilostil več ljudi, ki veljajo za politične nasprotnike in kritike Trumpa, med njimi imunologa Faucija. Ta je bil Trumpov zdravstveni svetovalec med pandemijo in v začetku sta dobro sodelovala, dokler Trump ni začel nasprotovati priporočilom za ukrepe proti širjenju pandemije.

Fauci je nato začel prejemati grožnje s smrtjo s strani Trumpovih privržencev in Biden ga je v pričakovanju Trumpovega maščevanja preventivno pomilostil. Faucija so varovali zvezni šerifi, nato pa zasebna varnostna služba, ki jo je plačevala zvezna vlada, navaja New York Times. Sedaj je najel svojo zasebno varnostno ekipo, ki jo bo plačal sam, poroča televizija NBC.

Trump je v petek na vprašanje, ali se čuti odgovornega za varnost uradnikov, odgovoril, da so vsi zaslužili veliko denarja in si lahko sami plačajo varovanje. Nekdanji predsedniki ZDA so sicer upravičeni do dosmrtnega varovanja tajne službe, o zaščiti drugih ameriških državnih uradnikov pa se lahko predsednik sam odloči, ali so upravičeni do varovanja. Pri tem bi sicer moral upoštevati priporočila obveščevalcev in zvezne policije.

Trump je ta teden preklical varnostno zaščito tudi svojemu nekdanjemu državnemu sekretarju Miku Pompeu, nekdanjemu svetovalcu za nacionalno varnost Johnu Boltonu in nekdanjemu odposlancu Brianu Hooku, ki so bili izpostavljeni grožnjam iz Irana.