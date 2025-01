Proti Trumpovemu kandidatu so glasovali vsi demokratski člani senata in trije republikanci – njihov nekdanji vodja Mitch McConnell ter senatorki Lisa Murkowski iz Aljaske in Susan Collins iz Maina, poroča CNN.

To je šele drugič v zgodovini, da je moral podpredsednik ZDA prispevati odločilni glas večine za potrditev vladnega kandidata. Pred tem je moral podpredsednik Mike Pence leta 2017 prispevati odločilni glas za ministrico za izobraževanje Betsy DeVos.

Napovedal prenovo ministrstva

Hegsethova kandidatura je bila sporna od vsega začetka zaradi obtožb o spolnih napadih, zlorabi alkohola in slabem finančnem upravljanju dobrodelnih organizacij za veterane. Vse obtožbe je zanikal.

Trump je v petek zvečer novinarjem povedal, da so ZDA dobile odličnega ministra za obrambo.

Pete Hegseth je napovedal, da bo prenovil ministrstvo za obrambo in mu povrnil bojevniški duh.

Senatorka Murkowski je dejala, da je glasovala proti, ker Hegseth nima značaja, ki je potreben za vodenje obrambnega ministrstva. Vodja senatne manjšine demokrat Chuck Schumer je že v petek zjutraj kritiziral Hegsetha in ga označil za enega najbolj nestanovitnih, nekvalificiranih in neprimernih kandidatov za ministra.

