Nemški bundestag je v četrtek zvečer soglasno sprejel zakon, v skladu s katerim bodo ženske, ki bodo spontano splavile po 13. tednu nosečnosti, upravičene do porodniškega dopusta. Zakon je namenjen podpori žensk v času fizičnega in čustvenega okrevanja, je pojasnila poslanka socialnih demokratov SPD Sarah Lahrkamp.

V skladu z veljavno nemško zakonodajo so ženske upravičene do plačanega porodniškega dopusta, ki se začne šest tednov pred porodom in traja osem tednov po porodu. Vendar to ne velja v primeru spontanega splava, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zakon čaka na zeleno luč zgornjega doma parlamenta

Ženske, ki so imele spontani splav pred 24. tednom nosečnosti, so doslej morale zaprositi za bolniški dopust, ki pa jim ni bil nujno tudi odobren.

Z novo ureditvijo pa bodo imele ženske, ki bodo splavile po 13. tednu nosečnosti, možnost koriščenja porodniškega dopusta.

Zakon bo 14. februarja obravnaval še zgornji dom nemškega parlamenta, bundesrat. Če bo potrjen, bi lahko začel veljati 1. junija letos.

Vsako leto 84 tisoč spontanih splavov pred 12. tednom nosečnosti

Kot poroča dpa, se v Nemčiji po ocenah vsako leto med 13. in 24. tednom nosečnosti zgodi približno šest tisoč spontanih splavov. Največ, približno 84 tisoč, pa se jih zgodi pred 12. tednom nosečnosti.