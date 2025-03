97. podelitev oskarjev je ponovno združila največje filmske zvezde in ustvarjalce v slavnostnem večeru, kjer so podelili prestižne nagrade za najboljše dosežke v filmski industriji, vključno z najboljšim filmom, režijo in igralskimi interpretacijami. Poleg filmskih dosežkov pa so izstopali tudi stajlingi, ki so jih zvezdniki izbrali za na rdečo preprogo. Kreacije priznanih oblikovalcev so blestele in pritegnile pozornost. Od brezčasne elegance do drznih izbir – letošnji stajlingi so brez dvoma ponovno odražali razkošje in kreativnost. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kateri so najbolj izstopali.