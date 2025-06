Melania Trump pod drobnogledom Slovenk: Kaj menijo o njenem uspehu?

Ameriški predsednik Donald Trump je stalnica v medijih, o njegovih izjavah in dejanjih smo sproti obveščeni, vsak dan po večkrat. O njegovi ženi, ameriški prvi dami slovenskega rodu Melanii Trump, se poroča precej bolj zadržano, zdi se, da še največkrat v povezavi z njeno garderobo. Mnenja o njej so tudi v Sloveniji precej mešana – nekateri jo kujejo v zvezde kot Slovenko, ki je v življenju dosegla največ, kar je mogoče, drugi menijo, da je odlična promocija Slovenije v tujini, tretji imajo o njeni karieri manj laskavo mnenje. Nekaj žensk smo vprašali, kako gledajo nanjo. Profesorica matematike, vplivnica in pisateljica ter strokovnjakinja za komuniciranje pojasnjujejo, ali se jim zdi Melania Trump uspešna ženska in ali bi svojim potomcem želele podobno pot.

"Melania Trump je dolga leta sledila svojim sanjam, da bi dosegla medijsko prepoznavnost v svetu mode in se 'dobro poročila'. Oboje je udejanjila, torej je v luči teh meril uspešna ženska. Kako strahovito osamljena in zapuščena je kdaj pa kdaj, vedo le ona in njeni najbližji. Ko Donaldu pred kamerami nastavi za poljub svoj brezhibno naličeni obraz, na katerem se ob tem ne zgane niti ena mišica, je to morda že njeno svetopisemsko drugo lice," je svoje mnenje slikovito razgrnila profesorica matematike Marta Zabret.

"To, da je ravno Melania Trump prva dama ZDA, bi morali tudi mi vzeti kot plus in gledati na to pozitivno," je prepričana pisateljica in vplivnica Tinkara Fortuna. Foto: Bojan Puhek Na uspeh Melanie Trump drugače gleda Tinkara Fortuna, avtorica otroških knjig in vplivnica, saj meni, da svojo uspešnost vsak presoja po svoje. "Jaz menim, da je uspeh, če v življenju delaš, kar te veseli, ustvarjaš in puščaš pozitivno sled, si zdrav, srečen, imaš mirno vest in mir v duši na splošno. Da si finančno neodvisen in svoboden, da si empatičen, dober, prijazen do drugih soljudi in živih bitij. Če Melania vse to ima in ima tudi ona takšen pogled na uspeh, potem lahko rečem, da je uspešna," pravi Fortuna.

Kot zanimiv in protisloven simbol sodobne ženske v politiki – kot tiho spremljevalko, katere molk pogosto pove več kot tisoč besed, jo vidi Mateja Malnar Štembal, strokovnjakinja za komuniciranje in soustanoviteljica združenja ONA VE. Meni, da je Melania Trump uspešna, če je zadovoljna s svojim življenjem.

"Če je zadovoljna z življenjem, jo imam za uspešno, in enako želim svojemu sinu – in tudi hčerki, če bi si sama izbrala podobno pot in se na njej dobro počutila. Njena prepoznavnost je močno vezana na vlogo moža – lahko jo razumemo kot glas razuma ob njem ali pa kot žensko, ki gre z njim ne glede na vse," meni Malnar Štembal.

Razdvojenost tudi pri vprašanju glede Melanie

Kaj si Melania Trump v resnici misli glede nepremišljenega ravnanja, dejanj in strahotno nizke ravni komuniciranja svojega moža, je težko razbrati. Občasno se sicer odloči in javno pove svoje mnenje, ki je kdaj tudi v nasprotju s predsednikovimi prepričanji. Tako je med tokratno volilno kampanjo podprla pravico žensk do splava, vendar ni videti, da bi to kakorkoli vplivalo na Trumpove odločitve, saj je korenito otežil možnosti žensk, da same odločajo o svojih telesih.

Glede na pregovorno mnenjsko razdeljenost Slovencev ne preseneča, da je tudi Sevničanka Trump doma predmet še posebej žolčnih debat in pogosto nasprotujočih si mnenj.

"Prepoznavnost Melanie v imperiju njenega moža je najbrž glavnina njenega vpliva na podobo Slovenije v svetu," meni profesorica matematike Marta Zabret. Foto: osebni arhiv/Marta Zabret Mnogi so ponosni nanjo in na to, da je Slovenka postala prva dama ZDA, kar vidijo kot veliko promocijo države. Na drugi strani pa nanjo letijo kritke, da premalo govori o Sloveniji ali da se celo sramuje svojega porekla.

"Vpliv njenega položaja na podobo Slovenije v svetu vsekakor obstaja, četudi je pogosto površinski – a v osebnih stikih mi je njena prepoznavnost že koristila, saj so tujci Slovenijo povezali z nečim znanim. Kljub temu jo nenehno kritiziramo za to, česar ni naredila, medtem ko redko vprašamo, kaj so v tem času naredili država in drugi, ki bi lahko iz te globalne pozornosti iztržili veliko več," meni Malnar Štembal.

Je Melania Trump lahko vzornica?

Ali bi za svojo hčer želele življenje oz. kariero, podobno Melaniini, smo vprašali sogovornice.

"Vse, kar sem rekla o uspehu Melanie, želim svojim trem hčeram. Kam jih bosta vodili ljubezen in tudi kariera, je na njih, jaz pa jim bom vedno stala ob strani. Meni kot mami je samo pomembno, da ohranijo žar v očeh, ljubezen in strast do življenja in da ostanejo dobre in srčne osebe," našteva Fortuna, ki sicer ljubeznivo meni, da bi morali to, da je ravno ona prva dama ZDA, tudi mi vzeti kot plus in gledati na to pozitivno. Čeprav se moramo zavedati, da je to le majhen košček, kako ustvarjamo podobo Slovenije v svetu, dodaja.

"Vpliv njenega položaja na podobo Slovenije v svetu vsekakor obstaja, četudi je pogosto površinski – a v osebnih stikih mi je njena prepoznavnost že koristila, saj so tujci Slovenijo povezali z nečim znanim," pojasnjuje strokovnjakinja za komuniciranje Mateja Malnar Štembal. Foto: Siol.net Profesorica Zabret si svoje hčere ne more predstavljati v vlogi prve dame ZDA. Pravi, da sta si s hčerjo različni v življenjskem in kariernem pogledu, vendar se nobena od njiju niti ne vidi niti ne počuti dobro v svetu lepih, slavnih in bogatih.

"Moja hči je skorajšnja specialna in rehabilitacijska pedagoginja, performerka, prostovoljka in zagovornica manjšin. Že kot otrok in najstnica je bila samosvoja tako po videzu kot vedenju. Niti v skrajni domišljiji si je ne predstavljam v Melaniinem vesolju, morda le v kaki črni komediji," pojasnjuje Zabret.

Vpliv položaja Melanie Trump na podobo Slovenije v svetu Zabret poveže s spomini, ko je poleti 2017 preživela dva tedna v ZDA, pretežno v manjših mestih in nacionalnih parkih. "Domačini so se po mojem odgovoru na vljudno vprašanje, od kod prihajam, odzivali le prek omembe prve dame. Melania je bila pred Luko Dončićem skoraj edina svetla lisa v močvirju ameriške ponosne nevednosti o svetu zunaj njihove države. Še Trumpovi nasprotniki so vedeli zanjo in omenjali njeno lepoto in eleganco ter da je iz Slovenije. Prepoznavnost v imperiju njenega moža je najbrž glavnina njenega vpliva na podobo Slovenije v svetu," sklene Zabret.

Foto: Guliverimage