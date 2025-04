Popolna katastrofa Melanie: zdaj razkrivajo še sumljivo dogajanje v ozadju

Kriptovaluta oziroma kriptožeton $MELANIA je tako rekoč mrtev. Cena kriptožetona je trenutno okrog 0,42 evra, kar je skoraj 97 odstotkov nižje od vrhunca 20. januarja, na dan prisege Donalda Trumpa za predsednika ZDA, ko se je cena kriptožetona povzpela vse do 13,27 evra.

Uradna spletna stran kriptožetona $MELANIA Foto: Posnetek zaslona

Z drugimi besedami: nesrečniku, ki bi v kriptožeton $MELANIA na samem vrhuncu vložil tisoč evrov, bi od naložbe do danes ostalo samo še 30 evrov.

Globoko v rdečih številkah so sicer tako rekoč vsi kupci kriptožetona prve dame ZDA, ki so ga kupili, ko je postal na voljo na različnih kriptomenjalnicah. Močno je upadel tudi volumen trgovanja s kriptožetonom.

Graf gibanja cene kriptožetona Melania od začetka do danes pove vse:

Foto: Coinmarketcap.com

Tiho plenijo rezerve

Analitiki francoskega podjetja Bubblemaps so na družbenem omrežju X zdaj opozorili, da se v ozadju kriptožetona $MELANIA dogajajo sumljive stvari.

V začetku aprila naj bi iz tako imenovanega sklada skupnosti, v katerega je dodeljenih 20 odstotkov vseh kriptožetonov $MELANIA, namenjen pa je nadaljnjemu razvoju in promociji zdaj tako rekoč mrtvega kriptožetona, brez uradnega pojasnila izginilo 50 milijonov kriptožetonov v vrednosti nekaj več kot 26 milijonov evrov.

1/ Huge sell-offs on $MELANIA



$30M was moved from community funds —



and is now being quietly sold, with no explanation from the team 🧵 pic.twitter.com/UbhAqiiW61 — Bubblemaps (@bubblemaps) April 7, 2025

Ti kriptožetoni so bili najprej premaknjeni v eno digitalno denarnico, nato pa razpršeni v več različnih, iz katerih so bili nato poslani na kriptomenjalnice, uporabljeni za odpiranje trgovalnih pozicij in tudi prodani.

V podjetju Bubblemaps opozarjajo, da opisanega dogajanja, ki je jasno vidno, saj so vse transakcije kriptovalut v omrežju Solana, na katerem je bil zgrajen kriptožeton $MELANIA, ni razkril ali komentiral niti en član ekipe, ki je za Melanio Trump razvila njeno lastno uradno kriptovaluto.

Donald in Melania Trump sta bila zaradi izdaje in promocije lastnih uradnih kriptovalut tik pred Trumpovo predsedniško zaprisego tarči kritik, da je šlo zgolj za način za hitro bogatenje obeh. Trumpa sicer obtožujejo tudi, da je njegov kriptožeton $TRUMP morda namenjen prejemanju političnih donacij oseb, ki tega ne želijo javno razkriti. Foto: Reuters

Analitiki ugibajo tudi, da je v ozadju tihe prodaje kriptožetonov $MELANIA morda ameriški promotor različnih kriptovalut Hayden Davis, ki je bil po lastnih navedbah eden od arhitektov kriptovalute prve dame ZDA, sodeloval pa naj bi tudi pri kolapsu kriptovalute libra, ki je v težave pred kratkim spravila argentinskega predsednika Javierja Mileia.

Tudi vlagatelji v uradni kriptožeton Donalda Trumpa nimajo veliko razlogov za zadovoljstvo



Nekoliko manj katastrofalne, a še vedno globoke so izgube tudi velike večine vlagateljev v kriptožeton $TRUMP, uradno kriptovaluto predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki jo je Trumpova ekipa zagnala 17. januarja letos, tri dni pred njegovo ponovno selitvijo v Belo hišo.

Cena kriptožetona $TRUMP se je po prihodu na kriptomenjalnice že v manj kot 24 urah dvignila za več kot tristo odstotkov, vrhunec pa je dosegla drugi dan, 19. januarja, ko so ga zgodnji vlagatelji začeli množično prodajati pri tečaju 72 evrov – to je bilo devetsto odstotkov več od prvotne cene. Graf prikazuje gibanje cene kriptožetona v zadnjem mesecu dni. Foto: Coinmarketcap.com



V zelenem, kar pomeni, da njihova naložba v kriptožeton $TRUMP še vedno ustvarja dobiček, so trenutno (z izjemo "insiderjev", privilegirancev, ki so dostop do kriptožetona dobili, ko sploh še ni kotiral na odprtem trgu) le še tisti vlagatelji, ki so ga kupili le nekaj ur po tem, ko ga je Donald Trump oznanil na družbenem omrežju X, in pa tisti, ki so ga kupili v začetku tega tedna, saj je v zadnjih sedmih dneh zabeležil več kot desetodstotno rast.



Če pogled nekoliko oddaljimo, lahko sicer vidimo, da je kriptožeton $TRUMP že od konca marca v prostem padu, ta se je nekoliko umiril le v zadnjem tednu, saj je v zadnjih 30 dneh celokupno izgubil skoraj tretjino vrednosti. Cena kriptožetona trenutno sicer znaša približno 7,4 evra, kar je skoraj 90 odstotkov manj od vrhunca 19. januarja.