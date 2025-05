Po koncu telefonskega pogovora z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je predsednik ZDA Donald Trump na vrtu pred Belo hišo stopil pred novinarje in razkril, kaj mu je v pogovoru zaupal Putin. Med drugim je omenil, da je pogovor potekal dobro, in povedal, da je ruski predsednik nekaj besed namenil tudi njegovi ženi Melanii Trump.

V dvournem telefonskem pogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je večino časa beseda tekla o mirovnih pogajanjih. Trump je povedal, da je prepričan, da je pogovor s Putinom potekal dobro, predsednika pa sta večinoma razpravljala o ruski vojni z Ukrajino, dvostranskih odnosih med Moskvo in Washingtonom, nista pa govorila o časovnici za vojaško premirje.

Putin mu je dejal, da zelo spoštujejo njegovo ženo

Trump je razkril, da je Putin v pogovoru omenil tudi njegovo ženo Melanio Trump. "Amerika je blagoslovljena, ker ima tako zagnano in sočutno prvo damo. Putin mi je dejal, da zelo spoštujejo mojo ženo, nato sem ga vprašal: 'Kaj pa mene?' Melanio imajo raje. Ne vem, ali je to dobro, ampak meni je prav," je v šaljivem tonu povedal Trump in dodal, da je pomirjen s Putinovo izjavo o njegovi ženi.

Trump:



"Putin just said, 'they respect your wife a lot.' I said, 'What about me?' - 'No, they like Melania better." pic.twitter.com/hqZwO35cpU — Clash Report (@clashreport) May 19, 2025

Melania je smeje spremljala Trumpov govor pred Belo hišo.

"Vladimir, lahko me pokličeš kadarkoli"

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi v ponedeljkovem telefonskem pogovoru ruskemu predsedniku Putinu po poročanju ruskega predsedniškega svetovalca Jurija Ušakova dejal tudi: "Vladimir, lahko me pokličeš kadarkoli in z veseljem se bom oglasil in se pogovoril s tabo."

Putin je Trumpu v telefonskem pogovoru priznal, da Melanio v Rusiji zelo spoštujejo. Foto: Reuters

Putin je po koncu pogovora dejal, da si je Rusija pripravljena prizadevati za končanje vojne v Ukrajini, ter "izrazil hvaležnost Trumpu za vlogo ZDA pri obnovitvi neposrednih pogajanj med Rusijo in Ukrajino", je poročala ruska državna televizija.

Trump se želi s Putinom čim prej srečati osebno

Trump je med drugim v telefonskem pogovoru dejal, da Rusijo vidi kot eno najpomembnejših zaveznic Amerike, ko bo vojna med Rusijo in Ukrajino končana. Povedal je, da predsednika držav načrtujeta tudi srečanje v živo, a mora biti to "dobro in temeljito pripravljeno". Lokacije in datuma srečanje nobena od strani še ni objavila.

Preberite še: