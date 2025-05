V Sevnici ukradli kip Melanie Trump

Bronasti kip ameriške prve dame so odrezali pri gležnjih in odnesli.

Potem ko je prvi kip Melanie Trump, ki so ji ga postavili v rodni Sevnici, uničil ogenj, je zdaj izginil njegov bronasti naslednik.

Bronasti kip ameriške prve dame v naravni velikosti so predstavili leta 2020, potem ko je požig uničili prejšnjega, lesenega.

"Kraja je bila prijavljena 13. maja in policisti so nemudoma obiskali kraj dogodka ter sprožili preiskavo," je pojasnila tiskovna predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik Rangus.

Foto: Reuters

Po besedah policije in avtorja kipa, ameriškega konceptualnega umetnika Brada Downeyja, so tatovi kip Melanie odrezali pri gležnjih in odnesli. Downey je za krajo izvedel v Nemčiji, kjer trenutno pripravlja nov projekt, za tiskovno agencijo AFP pa je dejal, da je zaradi novice o kraji bronaste Melanie "malce žalosten".

"Zdi se mi, da je to povezano s Trumpovo izvolitvijo, toda kdo ve?" je še dejal. Pojasnil je, da se je za postavitev kipa odločil, ker se mu "ni zdelo prav," da so leseni izvirnik požgali. Svojo bronasto kopijo je iznačil za "antispomenik, antipropagando".