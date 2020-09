Po požigu lesene Melanie so pri Sevnici postavili bronasto #video

V Rožnem pri Sevnici so v torek slovesno odkrili bronasto skulpturo Melanie Trump, v Sevnici rojene žene ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Bronasti kip so postavili na istem mestu, kjer je prej stal leseni kip Melanie, ki so ga 4. julija, na ameriški dan neodvisnosti, neznanci požgali. Temu je namenjena tudi spominska plošča, ki so jo namestili ob novem kipu in na kateri piše: "Ta kip je posvečen večnemu spominu na spomenik Melanie, ki je stal na tem mestu od leta 2019 do 2020."

Oba kipa, tako leseni kot bronasti, imata ista avtorja, oblikoval ju je ameriški umetnik Brad Downey, izdelal pa domači ustvarjalec Aleš Župevc.

