Približno dva meseca po tem, ko so vandali požgali leseno skulpturo Melanie Trump, ki je stala nedaleč od njenega domačega kraja Sevnice, so jo na ogled postavili v koprski galeriji.

Čeprav je lesena skulptura ameriške prve dame slovenskih korenin Melanie Trump po požigu v začetku julija videti precej žalostno, so jo vseeno restavrirali in postavili na ogled v koprski galeriji.

Kurator Karlo Hmeljak predstavlja posebno razstavo, ki vključuje več "poosebitev kontradikcij, ki se imenujejo Melania", je pojasnil za Reuters in dodal: "Razen ene, ta je komemoracija požgane Melanie."

Leseno skulpturo si je pred dvema letoma zamislil v Nemčiji živeči ameriški umetnik Brad Downey, kip pa je na njegovo željo izdelal izdelal slovenski kipar in rokodelec Aleš Župevc Maxi. Downey je za Reuters povedal, da ne ve, kdo se je spravil nad skulpturo, a da "zažgan kip zdaj nekako služi kot vizualna uprizoritev političnih napetosti v ZDA in drugod".

Hmeljak je v razstavo vključil še več Downeyjevih del in ob tem razložil, da Downey ljudem s svojimi deli predstavlja "veliko nasprotij, skozi katera se mora prebiti vsak sam.". "Zato upam, da se bodo pri obiskovalcih porajala številna vprašanja," je dodal.

Na razstavi je mogoče videti tudi plastično repliko kipa, kot je bil videti pred požigom.

Tako je bila videti lesena Melania pred požigom. Foto: Reuters

V Sevnici zdržala zgolj eno leto

Lesena skulptura gospe Trump je blizu Sevnice ponosno stala približno eno leto. Postavili so jo julija lani, vandali pa so jo požgali v začetku letošnjega julija, kar je ujezilo številne Sevničane, čeprav jim kip ni bil najbolj všeč.

Sevničan in umetnik Rudi Stopar je za Reuters na primer povedal, da si kip, čeprav ni bil dobro sprejet in narejen, tega ni zaslužil. "Meni osebno ni všeč niti prostor, pa tudi skulptura je zelo naivno narejena. Lahko bi bila v ponos Sevnici. Ker smo lahko ponosni, da imamo prvo damo, bi se lahko to naredilo lepše in v kakšnem lepšem okolju. Na vsak način je pa ta – rekel bom kar tako – atentat na spomenik žalosten in sramoten."

V enem letu, odkar je nastala lesena skulptura, se Melania ni oglasila in javno komentirala svoje upodobitve. Foto: Getty Images

O njegovem nastanku posneli celo dokumentarni film

O tem, kako je nastal omenjeni kip, so posneli celo dokumentarni film, v katerem je avtor skulpture Župevc razkril, da še nikoli prej ni rezljal človeka, le doprsne kipe. Lesene Melanie se je lotil z veliko vnemo, podkrepljeno s čustvi, saj ju z ameriško prvo damo druži več kot le rodni kraj: rodila sta se istega leta in meseca v isti porodnišnici.

Upal je, da bi si njegovo delo nekoč ogledala tudi Melania sama, a tega, kot kaže, ne bo dočakal.

Kako je potekala izdelava javne skulpture, ki uteleša prvo damo, kako prek hriba pozdravlja svoj rodni kraj, si poglejte v kratkem dokumentarnem filmu Melania:

