Vandali požgali kip Melanie Trump

Na Rožnem v občini Krško so neznanci v nedeljo požgali kip ameriške prve dame slovenskih korenin Melanie Trump. Lesena skulptura Trumpove v modri obleki, ki je v javnosti naletela tudi na negativne odzive, podobo naselja nedaleč stran od Sevnice in Krškega, krasi malo več kot leto dni, pritegnila pa je tudi pozornost največjih svetovnih medijev.

Gasilci PGE Krško so bili o požigu kipa, ki ga je po naročilu ameriškega umetnika Brada Downeyja izdelal kipar in rokodelec Aleš Župevc Maxi, s strani krajanov obveščeni v nedeljo. Na novomeški policijski upravi so z informacijami glede dogodka zaenkrat skopi. Kot pravijo, so bili o požigu kipa obveščeni, okoliščine dogodka pa še preiskujejo.

Foto: PGE Krško

Lesen kip Melanie Trump na Rožnem je požel kar nekaj zanimanja pa tudi negativnih kritik. Nekateri so šli celo tako daleč, da so ga na družbenih omrežjih označili za strašilo, druge je skulptura Trumpove v modri obleki, ki jo je nosila ob zaprisegi svojega soproga Donalda Trumpa za ameriškega predsednika, bolj kot na ameriško prvo damo slovenskih korenin spominjala na Devico Marijo ali pa risano junakinjo Smrketo.

O tem, kako je v Rožnem pri Brestanici nastal lesen kip Melanie Trump, so posneli celo dokumentarni film. Foto: Reuters

Kot smo lani poročali na Siol.net, so o tem, kako je nastal omenjeni kip posneli celo dokumentarni film. Župevc je povedal, da se je kipa lotil z veliko vnemo in da je šlo za precej čustven projekt, saj imata s Trumpovo poleg skupnega rodnega kraja še eno skupno točko. Rodila sta se istega leta in meseca v isti porodnišnici. Kako je potekala izdelava kipa, si poglejte v spodnjem posnetku.