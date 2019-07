O tem, kako je nastala lesena Melania, posneli celo dokumentarec #video

Ameriški New York Post je lesen kip ameriške prve dame Melanie Trump označil za bizarnega, nekateri kritiki na družbenih omrežjih pa za strašilo.

Prizanesljivi niso bili niti nekateri domačini, ki so dodali, da je skulptura sramotna, da spominja na Smrketo, da ni podobna prvi dami in da je žalitev slavne nekdanje sosede. "Čeprav so domačini ponosni na najbolj slaven izvoz, Melanio, niso prav nič navdušeni nad podobnostjo med kipom in njo," je poročala tudi britanska ITV.

Kip Melanie Trump:

Skupaj s kipom nastal tudi kratki film o Maxiju

A Aleš Župevc, znan pod imenom Maxi, ki je po naročilu ameriškega umetnika Brada Downeyja izdelal leseni kip, verjetno ni pričakoval takšnega odziva. Melanie se je namreč lotil z veliko vnemo, podkrepljeno s čustvi, saj imata z ameriško prvo damo skupnega več kot le rodni kraj: rodila sta se istega leta in meseca, v isti porodnišnici.

Kako je potekala izdelava javne skulpture, ki uteleša prvo damo, kako prek hriba pozdravlja svoj rodni kraj, je umetnik Brad Downey prikazal v kratkem dokumentarnem filmu Melania.

Downey je dokumentarec snemal več mesecev, v njem pa je ujel Maxijevo delo, njegovo življenjsko zgodbo in pogled na zakonca Trump.

"Mogoče ji bo všeč"

Maxi je med izdelavo lesene Melanie, ki jo je postavil na drevesni štor, priznal, da še nikoli prej ni rezljal človeka, le doprsne kipe. "Zato sem sam nad sabo presenčen, da mi je uspelo."

Mogoče bo pa kdaj prišla pogledat, kaj smo naredili.

Mogoče ji bo všeč.

Za Melanio pravi, da se mu zdi preprosta, medtem ko mu njen mož, predsednik Donald Trump, ni všeč. "Raje imam njo kot njega. Meni se zdi preprosta ženska, ne vem, je pa res, da jaz nimam nič, ona pa pol Amerike. Jaz moram trdo delati za drobiž, enim pa ni treba. Tako je."

