Požig Melanijinega kipa odmeva tudi v tujini: "Atentat je žalosten in sramoten" #video

Skoraj eno leto po tem, ko je nastala lesena skulptura Melanie Trump, so jo morali po požigu odstraniti. O tem danes poročajo tudi tuji mediji, med drugim BBC.

Sevnica je ostala brez zloglasnega kipa Melanie Trump, na katerega so že od samega začetka letele večinoma negativne kritike. Po tem, ko so ga neznanci v nedeljo požgali, so ga zdaj povsem odstranili. O tem danes poroča tudi BBC, ki je za komentar prosil še Belo hišo, a se za zdaj še niso odzvali.

Za odstranitev se je po požigu odločil naročnik skulpture, ameriški umetnik Brad Downey, izdelal pa jo je rokodelec in kipar z motorno žago Aleš Župevc - Maxi. Ta se je lesene Melanie lotil z veliko vnemo, podkrepljeno s čustvi, saj ju z ameriško prvo damo druži več kot le rodni kraj: rodila sta se istega leta in meseca, v isti porodnišnici.

Downey je za Reuters povedal, da ne ve, kdo se je spravili nad skulpturo in da ne razume, zakaj.

Tako je bila skulptura videti pred požigom:

Lahko bi ji namenili boljši kip ali pa ulico

A že eno leto po postavitvi je leseno Melanio doletel konec.

Sevničan in umetnik Rudi Stopar je za Reuters povedal, da čeprav skulptura ni bila dobro sprejeta in narejena, si tega ni zaslužila.

"Meni osebno ni všeč niti prostor, pa tudi skulptura je zelo naivno narejena. Lahko bi bila v ponos Sevnici. Ker smo lahko ponosni, da imamo prvo damo, bi se lahko to naredilo lepše in v kakšnem lepšem okolju. Na vsak način je pa ta - bom kar tako rekel - atentat na spomenik žalosten in sramoten."

Dodal je, da bi bilo prav, da bi ameriška prva dama v domačem kraju dobila kip, a ta bi moral biti "strokovno in kiparsko umetniško izdelan", predlagal pa je tudi, da bi po Melanii poimenovali ulico.

Lesena skulptura je utelešala prvo damo v modri obleki, v kakršni je spremljala moža Donalda Trumpa na njegovi inavguraciji januarja 2017. Foto: Reuters

Leseno Melanio je le leto po postavitvi doletel žalosten konec. Foto: zajem zaslona

O tem, kako je nastal omenjeni kip, so posneli celo dokumentarni film, v katerem je avtor skulpture Župevc razkril, da še nikoli prej ni rezljal človeka, le doprsne kipe. Upal je, da si bi njegovo delo nekoč ogledala tudi Melania sama, a tega, kot kaže, ne bo dočakal.

Kako je potekala izdelava javne skulpture, ki uteleša prvo damo, kako prek hriba pozdravlja svoj rodni kraj, si poglejte v kratkem dokumentarnem filmu Melania:

