Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
8.21

Novinar in pisatelj Michael Wolff toži Melanio Trump

Melania Trump | Kdo govori resnico, bo očitno odločalo sodišče. | Foto Guliverimage

Kdo govori resnico, bo očitno odločalo sodišče.

Foto: Guliverimage

Novinar in pisatelj Michael Wolff, ki je napisal več knjig o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, je v sredo vložil tožbo proti prvi dami ZDA Melanii Trump. Kot je pojasnil, se je za to odločil zaradi grožnje Melanie s tožbo po njegovih izjavah o njenih zvezah s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, poroča medij TMZ.

Wolff trdi, da mu je Melania Trump 15. oktobra poslala pismo, v katerem je zahtevala, da nemudoma umakne nekatere komentarje, ki jih je dal za članek v spletnem mediju Daily Beast.

Wolff je povedal, da je bila Melania vpletena v škandal z Epsteinom, in bi lahko bila manjkajoči člen v Trumpovih zvezah s pokojnim spolnim prestopnikom.

Pismo so poslali odvetniki prve dame, ki so Wolffu zagrozili z odškodninsko tožbo za več kot milijardo dolarjev, če se ne bo opravičil. Wolff tega ni storil, ampak je vložil svojo tožbo, v kateri trdi, da ni storil ničesar, kar bi škodovalo ugledu prve dame ZDA.

