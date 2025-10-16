Princ Andrew mi je rekel: "No, malo starejša si od mojih otrok." Sledil je seks.

Virginia Giuffre, ki je pred šestimi meseci naredila samomor, je izdala avtobiografijo, v kateri je med drugim opisala tudi, kako jo je zlorabljal britanski princ Andrew. Dogajanje sega leta nazaj, ko sta Jeffery Epstein in njegova partnerka Ghislaine Maxwell prirejala zabave, na katerih sta bogatim in vplivnim omogočala spolne zlorabe pogosto mladoletnih oseb. V spominih je Giuffre, Epsteinova najbolj znana žrtev, zapisala, da naj bi ji princ Andrew dejal, da je le malo starejša od njegovih dveh hčera, potem pa imel z njo spolne odnose.

Po besedah Giuffre naj bi se ji Andrew po tem, ko sta spala skupaj, le na hitro zahvalil, nato pa ji je Epstein dal 15 tisoč dolarjev (12.900 evrov), poroča Jutarnji list.

V spominih je Giuffre zapisala, da se je počutila "kot Pepelka", ko jo je Ghislaine Maxwell marca 2001 v svojem londonskem domu predstavila vojvodi Yorškemu. Andrew in njegovi gostje naj bi srečanje začeli z igro, v kateri so poskušali uganiti njeno starost. Giuffre je bila takrat stara 17 let, princ Andrew, ki je bil takrat star 41 let, pa je pravilno uganil, saj je bila le malo starejša od njegovih hčera. Maxwell naj bi to komentirala z besedami, da jo bo pač treba kmalu zamenjati.

Giuffre trdi, da so po večerji odšli v nočni klub, nato pa skupaj preživeli noč. Princ Andrew je to vedno zanikal in trdil, da dekleta ni nikoli srečal in da je njuna objavljena skupna fotografija ponaredek.

Vljuden, a aroganten

Na poti domov naj bi ji Maxwell rekla, naj za Andrewa naredi tisto, kar počne za Epsteina, naj bi zapisala v knjigi. Dodala je: "Bil je precej vljuden, a tudi aroganten – kot da bi verjel, da je seks z mano njegova rojstna pravica."

Trdila je tudi, da je bil med seksom še posebej pozoren na njena stopala, ji božal prste na nogah in ji lizal stopala.

Foto: Guliverimage

Princ Andrew se ni odzval na obtožbe

Štiristo strani obsežna avtobiografija je pravzaprav izpoved o letih, ki jih je Virginia preživela kot spolna sužnja pedofila in finančnika Epsteina ter njegove britanske sodelavke Ghislaine Maxwell. V njej Giuffre med drugim podrobno opisuje noč s princem, Maxwell pa naj bi jo pohvalila, da se je dobro odrezala in da se je imel Andrew odlično.

Čeprav princ Andrew zanika, da bi imel spolne odnose z Giuffre, je leta 2022 domnevno plačal okoli 12 milijonov funtov v zunajsodni poravnavi. Vendar ga afera oziroma obtožbe iz leta 2001 še vedno preganjajo. Giuffre ga je tožila, da jo je spolno zlorabil, ko je bila mladoletna in pod Epsteinovim vplivom.

Knjiga po besedah ​​založnika ponuja intimne in šokantne nove podrobnosti o njenem času z Epsteinom, Maxwell in njunimi slavnimi prijatelji, vključno s princem Andrewem, o katerem je javno spregovorila prvič po poravnavi v letu 2022.

Tragičen konec nesrečne Virginie

Giuffre, ki je imela tri otroke, so našli mrtvo na njeni kmetiji v Avstraliji, kjer je živela zadnjih nekaj let. Njen tragičen konec se je zgodil po vseživljenjskem boju za pravico – zase in za druge domnevne žrtve Epsteinovih zločinov.

Virginio Giuffre, rojeno leta 1983 v Kaliforniji, je že v otroštvu spolno zlorabil družinski znanec. Kot najstnica je pobegnila od doma in do 14. leta živela v rejništvu, pa tudi na ulici. V mrežo trgovine z ljudmi jo je prvič vpeljal zloglasni zvodnik iz Miamija Ron Eppinger.

Pri 16 letih, ko je njen oče delal kot vzdrževalec v Trumpovem letovišču Mar-a-Lago, je dobila službo služkinje, tam pa spoznala Ghislaine Maxwell, ki ji je nato domnevno ponudila delo maserke za Jeffreyja Epsteina. To je, kot je zapisala Guiffre, sprožilo njeno nočno moro.