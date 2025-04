Po izjavi, da ima "le še štiri dni življenja", je zapustila bolnišnico

Američanka, ki je Jeffreyja Epsteina in princa Andrewa obtožila spolnih zlorab, je končala bolnišnično zdravljenje, potem ko je konec marca trdila, da so ji zdravniki napovedali le še štiri dni življenja.

Prejšnji teden je odjeknila novica, da je Virginia Giuffre, ki je zloglasnega bogataša Jeffreyja Epsteina in princa Andrewa obtožila, da sta jo mladoletno spolno zlorabila, v bolnišnici. Američanka, ki živi v Avstraliji, je 30. marca na Instagramu objavila fotografijo sebe v bolniški postelji, ob njej pa zapisala, da so ji po prometni nesreči odpovedale ledvice in da so ji zdravniki napovedali "le še štiri dni življenja".

New York Post pa zdaj poroča, da so 41-letnico šest dni po tej objavi iz bolnišnice v Perthu, kjer so jo zdravili, odpustili v domačo oskrbo.

Dvomi o resničnosti njene trditve so se pojavili že kmalu po objavi, saj je avstralska policija zatrdila, da je bila prometna nesreča, o kateri je govorila, le "manjši trk", v katerem ni bilo poškodovanih.

Giuffre je nato svojega moža, s katerim ne živita več skupaj, obtožila hudega fizičnega nasilja, medtem pa tudi zanjo velja prepoved približevanja, ki jo je zahteval njen mož, potem ko naj bi na družinskem izletu postala nasilna.