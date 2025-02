V ZDA objavili nove dokumente v povezavi z Epsteinom

Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi je v četrtek objavila nove dokumente, povezane s finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je leta 2019 storil samomor med čakanjem na sojenje zaradi spolnih zločinov. V dokumentih, med katerimi so dnevniki poletov Epsteinovega zasebnega letala ter seznama dokazov in kontaktov, sicer ni bistvenih novih razkritij.

"To ministrstvo za pravosodje sledi zavezi predsednika (Donalda) Trumpa o preglednosti in razrivanju odvratnih dejanj Jeffreyja Epsteina in njegovih sostorilcev," je povedala Pam Bondi. Dodala je, da je prejela dvesto strani dokumentov kot odgovor na zahtevo po dokumentaciji o Epsteinu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pravosodno ministrstvo je nato sporočilo, da je bila Bondi pozneje obveščena o več tisoč straneh dokumentov, povezanih s preiskavo in obtožnico proti Epsteinu, ki niso bili razkriti. Bondi je od Zveznega preiskovalnega urada (FBI) zahtevala, naj ji preostale dokumente posreduje do danes zjutraj po lokalnem času.

Med dokumenti, ki so bili objavljeni v četrtek, sicer ni bistvenih novih razkritij, saj je bila njihova vsebina večinoma že znana javnosti še pred uradno objavo, poroča britanski BBC.

V zaporu storil samomor

Epstein je bil leta 2008 obsojen zaradi nagovarjanja mladoletnih oseb k prostituciji. V okviru spornega dogovora o priznanju je bil obsojen le za dve kaznivi dejanji in prestal približno leto dni pripora. Nato so ga leta 2019 znova aretirali zaradi obtožb o spolnih zlorabah in trgovini z ljudmi. Kmalu po aretaciji je v newyorškem zveznem zaporu storil samomor.

Tožbe zaradi Epsteinovega spolnega izkoriščanja mladoletnih deklet so se kljub njegovi smrti nadaljevale. Njegova nekdanja partnerka Ghislaine Maxwell je bila denimo zaradi trgovanja s spolnimi uslugami obsojena na dve desetletji zapora.