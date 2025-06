Obeta se prometno precej obremenjen konec tedna. Izrazito povečan promet na Darsu pričakujejo od danes, pa vse do ponedeljka. V nekaterih evropskih državah, na primer v Avstriji in Nemčiji, je namreč binkoštni ponedeljek dela prost dan. V delu južne Nemčije pa se začenjajo tudi dvotedenske počitnice.

Povečan promet v smeri proti slovenski in hrvaški obali pričakujejo že danes popoldne, še bolj intenzivno pa v soboto zjutraj.

Med posebej obremenjenimi cestnimi odseki Dars v svoji napovedi izpostavlja konec gorenjske avtoceste proti predoru Šentvid, zahodno ljubljansko obvoznico mimo Brezovice proti primorski avtocesti, južno ljubljansko obvoznico v obe smeri, tudi dolenjsko avtocesto do priključka Šmarje-Sap. Prav tako se zlasti v petek popoldne povečan promet pričakuje na vzhodni ljubljanski obvoznici, smer Domžale proti predoru Golovec.

Zaradi gradbenih del zastoje pričakujejo tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjim.

V ponedeljek bo po napovedih promet močno povečan proti notranjosti države, predvsem na ljubljanskem obroču, na gorenjski in štajerski avtocesti proti Avstriji ter pred mejnimi prehodi Karavanke in Šentilj. V torek pa se tam pričakuje tudi pričakovano povečano število tovornih vozil.

Na Darsu voznikom svetujejo, da pravočasno načrtujejo svojo pot, redno spremljajo prometne informacije ter vozijo previdno, strpno in prilagojeno razmeram. Vse pozivajo k odgovorni in strpni vožnji ter spoštovanju prometnih pravil. "Le tako bomo skupaj poskrbeli za večjo varnost in bolj tekoče prometne tokove," so še sporočili iz Darsa.