Evropska komisija je pred 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, danes predstavila načrt za pravice žensk, ki predstavlja dolgoročno politično vizijo za napredek na področju pravic žensk. Komisija želi zagotoviti, da bodo pravice žensk in enakost spolov ostali v središču politik in ukrepov povezave, so sporočili iz Bruslja. Pred praznikom žensk so svoje poslanice objavili tudi nekateri slovenski politiki, med njimi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Ob tem so poudarili, da so v Evropski uniji nekatere spolno najbolj enakopravne družbe na svetu, ki postavljajo merila na globalni ravni. Načrt temelji na znatnem napredku, ki je bil dosežen v okviru strategije za enakost spolov za obdobje 2020–2025. V tem obdobju je EU dosegla zgodovinski napredek, ko je postavila pravila o preglednosti plačil, usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij in boju proti nasilju nad ženskami.

Kaj prinaša strategija?

Načrt se osredotoča na odpravo strukturnih diskriminatornih norm v družbi z več ključnimi cilji. Prizadeva si za odpravo nasilja zaradi spola ter zagotavljanje podpore in zaščite žrtvam. Prav tako poudarja pomen dostopa žensk do spolnega in reproduktivnega zdravja ter enakega plačila in ekonomskega opolnomočenja, vključno z odpravo plačnih vrzeli med spoloma.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen: "Vemo, da so družbe, v katerih so ženske in moški obravnavani enako, boljše, pravičnejše in uspešnejše. Izkoristimo torej ogromno bogastvo talentov in sposobnosti vseh, tako moških kot žensk." Foto: Reuters Spodbuja tudi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja z enakomerno porazdelitvijo obveznosti oskrbe ter enake zaposlitvene možnosti in ustrezne delovne pogoje. Poleg tega se zavzema za kakovostno in vključujoče izobraževanje ter uravnoteženo politično udeležbo spolov. Poudarja tudi pomen razvoja institucionalnih mehanizmov, ki zagotavljajo pravice žensk, na primer z zagotavljanjem specializiranih infrastruktur in trajnostnega financiranja politik enakosti spolov.

"Ni razloga za razlike v plačilu"

Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je ob tem poudarila, da ni razloga, da bi bile ženske plačane manj kot moški ali pa da bi se zaradi svojega spola soočale z nasiljem. "Vemo, da so družbe, v katerih so ženske in moški obravnavani enako, boljše, pravičnejše in uspešnejše. Izkoristimo torej ogromno bogastvo talentov in sposobnosti vseh, tako moških kot žensk," je dejala in znova izpostavila zavezanost komisije enakosti spolov in pravic žensk.

Ob 8. marcu so povedali:



Luka Mesec proti vračanju k zastarelim družbenim normam



Opolnomočenje žensk na področju dela, družine in družbenega življenja je temelj družbe, v kateri ima vsaka ženska možnost uresničiti potenciale, je v poslanici ob 8. marcu navedel za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. V razvitih družbah vsaka ženska lahko sledi svojim ambicijam, je poudaril. Vračanju k zastarelim družbenim normam pa nasprotuje.



Kot je dodal, volilna pravica, dostop do izobraževanja, zaposlitve in svobodnega odločanja o rojstvu otrok niso bile pridobljene same po sebi, pač pa so rezultat neomajnega boja žensk, ki so spreminjale družbene norme in premikale meje mogočega. A kljub napredku neenakost vztraja. Ženske še vedno zaslužijo manj za enako delo, nesorazmerno prevzemajo breme skrbstvenega dela in so najpogosteje žrtve intimno-partnerskega nasilja, je naštel.



Izpostavil je politike, ki ženskam zagotavljajo ekonomsko neodvisnost in enake priložnosti na trgu dela. Ključna se mu zdi pravica do usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, ko imajo matere lahko do enega leta v celoti plačan starševski dopust, očetje pa do 275 dni, pri čemer lahko na mater prenesejo le sto dni. Pripravljajo tudi zakonodajo, ki bo z večjo preglednostjo plač prispevala k odpravi razlik v plačilih med ženskami in moškimi.



Poudaril je, da 8. marec ni praznik preteklosti, ampak današnje generacije deklic, deklet in žensk, ki si zaslužijo enake možnosti in priložnosti. Pri tem po njegovem prepričanju ne smemo dopustiti vračanja k zastarelim družbenim normam, ki ženskam omejujejo svobodo izbire, pri čemer je spomnil na 30 let pekinške deklaracije, ki predstavlja najnaprednejši načrt za krepitev moči in položaja žensk in deklic po svetu.



Posmehovanje enakopravnosti je treba zavrniti enako odločno kot vizijo prihodnosti, v kateri je edina dopustna vloga ženske skrb za dom in družino, je pozval.



Andreja Katič: Boj za enakopravnost je timska igra

Ministrica za pravosodje Andreja Katič meni, da boj za enakopravnost žensk ni tekma moški-ženske, ampak timska igra. Pomembno se ji zdi, da ob 8. marcu opozorimo na nasilje zaradi spola, ki večinoma prizadene ženske. Družba kot celota se mora po njenih besedah vsakodnevno boriti proti spolnim stereotipom in družbenim normam, ki dopuščajo nasilje nad ženskami. Kot je pozvala, je treba ustvariti okolje, v katerem se bodo žrtve nasilja počutile dovolj varne, da bodo lahko spregovorile in poiskale pomoč, storilci pa bodo ustrezno sankcionirani. Foto: STA Izjemen pomen v boju proti nasilju nad ženskami pripisuje krepitvi nevladnih organizacij. Ministrstvo za pravosodje pa lahko svoj del na področju tega boja prispeva z zakonodajnimi spremembami, ki bodo učinkovito naslavljale to problematiko, meni. Zaveda se, da je za žrtve nasilja pomemben pravičen in dostopen pravosodni sistem.



Poleg tega je zagotovila, da si prizadeva za okrepitev in povečanje števila služb za podporo oškodovancem, ki delujejo v okviru sodišč. Ob koncu je izpostavila istanbulsko konvencijo, ki jo vidi kot enega od najmočnejših mednarodnih instrumentov v boju za pravice žensk. Ocenjuje, da je čas, da naredimo korak naprej in pristopimo k polni zaščiti žrtev nasilja z vsemi razpoložljivimi ukrepi, ki jih predvideva konvencija. Predlagana sprememba kazenskega zakonika po njenih besedah že vsebuje določene uskladitve s konvencijo.



Tudi predsednik DS Marko Lotrič opaža diskriminacijo žensk "Poveden je podatek, da se med sto najbolje plačanih športnikov leta 2024 ni uvrstila niti ena ženska, prav tako je žensk občutno manj na mestih odločanja v politiki," je predsednik Državnega sveta Marko Lotrič zapisal v poslanici. Po njegovem mnenju je še vedno premalo županj in poslank. Slovensko vlado pa je vodila le ena ženska, je bil kritičen. Prav tako je žensk občutno manj na mestih odločanja v gospodarstvu, je izpostavil.



Simon Maljevac: Priča smo nevarnemu krčenju pravic žensk Po mnenju ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca smo v Sloveniji lahko ponosni na dediščino delavskega organiziranja in narodno-osvobodilnega boja, ki je ženskam prinesla ne le enakopravnost na papirju, ampak tudi možnost politične in ekonomske participacije. Boj pa še zdaleč ni končan, je opozoril v poslanici. V času, ko napredku in civilizaciji grozijo skrajno desne politike, smo po njegovih besedah priča nevarnemu krčenju pravic žensk. Napade na reproduktivne pravice, socialno državo in dostop do kakovostnih javnih storitev vidi kot poskuse, da bi ženske znova potisnili v podrejeni položaj. Pomembno se mu zdi, da ljudje vseh narodnosti, barv kože, spolov in prepričanj dejavno sodelujejo pri ohranjanju pravic žensk. Hkrati po njegovih besedah ne smemo pozabiti na ženske, ki vsak dan opravljajo delo, brez katerega družba ne bi delovala. V boju za pravice žensk lahko vsakdo prispeva v skladu s svojimi možnostmi, meni.

Prepočasen napredek

Pred dnevom žena je Evropska komisija danes objavila tudi poročilo o enakosti spolov za leto 2025. V njem izpostavlja, da je napredek na področju enakosti spolov še vedno počasen in neenakomeren po področjih in državah, čeprav je bilo v okviru strategije za enakost spolov za obdobje 2020–2025 sprejetih več odločnih pobud.

Foto: Shutterstock Vsaka tretja ženska v EU je že bila žrtev fizičnega ali spolnega nasilja. Opozarja tudi, da se vrzeli v zaposlovanju in plačilih prepočasi zmanjšujejo, saj so ženske še vedno čezmerno zastopane na slabo plačanih delovnih mestih, premalo pa na vodilnih položajih. Opozarja na še vedno prisotne diskriminatorne norme in spolne stereotipe, so sporočili iz Bruslja.

Komisija je Evropski parlament, Svet EU, države članice ter druge institucije in deležnike pozvala k podpori načrta in naj predlagajo ukrepe v okviru svojih pristojnosti, da bi to vseevropsko zavezo glede pravic žensk tudi uresničili.

Za gradnjo vrtca in doma za dekleta v Angoli zbrali več kot 159 tisoč evrov



Radio Ognjišče je v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije tudi letos pripravil dobrodelno akcijo Pustna sobotna iskrica. V letošnji akciji so zbrali 159.016 evrov za otroke iz Angole oziroma za gradnjo vrtca in doma za dekleta v kraju Huambo, so sporočili z Radia Ognjišče.



"Težko si predstavljamo hvaležnost in navdušenje ljudi, ki se jim sicer zdi, da je svet pozabil nanje, ubogih otrok, ki nimajo varnega zavetja, ki so brez dostopa do izobrazbe, pogosto tudi do vsakodnevnega obroka," je ob koncu dobrodelne akcije, ki jo pripravljajo že več kot 20 let, zapisal radijski voditelj Jure Sešek.



Sredstva bodo namenjena gradnji vrtca in doma za dekleta, ki v težkih razmerah in z željo po šolanju prihajajo s podeželja. Misijonarke načrtujejo tudi izgradnjo poklicnega centra in sodelovanje z osnovno šolo, ki jo vodi salezijanska skupnost.