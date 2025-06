Muslimani so z jutranjo molitvijo začeli praznovanje kurban bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. V ljubljanski džamiji jo je vodil namestnik muftija Nevres Mustafić, ki je spomnil na vojne po svetu, ob katerih "svet molči". Vernikom je predal sporočilo miru in dejal, da ima vsak pravico živeti svobodno, varno in v miru.

Osrednje sporočilo letošnjega kurban bajrama je namreč poziv k miru – notranjemu in družbenemu –, k iskanju skupnih poti, preseganju razlik in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka. "V času, ko svet pretresajo konflikti, krivice in delitve, nas bajramsko sporočilo vabi k obnovi odnosov, k dialogu namesto sporov ter k razumevanju namesto izključevanja," so ob prazniku zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji.

Osrednja bajramska molitev se je v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana začela z molitvijo nekaj minut pred 6. uro. Imam Mustafić je bajram označil kot "praznik, ki zbira ljudi vseh narodnosti in jezikov v enem dejanju pokornosti, simbolizira moč različnosti in lepoto medčloveške povezanosti".

"Živimo v času, ko je razvoj večkulturne družbe ne samo potreba, temveč tudi obveznost, saj vera ne sme biti ovira pri srečevanju, vera mora biti most k razumevanju," je poudaril Mustafić. V tem duhu je muslimane pozval, naj aktivno prispevajo k sobivanju in vzajemnemu spoštovanju, "da so s svojim obnašanjem, etiko in ustrežljivostjo resnični predstavniki svoje vere in zanesljivi člani družbe". Foto: STA

"Močno obsojamo nasilje nad nedolžnimi ljudmi, ne glede na njihovo vero, poreklo ali barvo kože. Islam nas uči, da je življenje sveto, krivica, storjena enemu nedolžnemu človeku, je kot krivica, storjena celemu človeštvu," je poudaril in dodal, da svet potrebuje mir, pravičnost in dostojanstvo.

Tudi Islamska skupnost v Sloveniji po njegovih besedah spodbuja spoštovanje, sobivanje in odprtost. "Ni zaprta in izključujoča, temveč je prostor za dialog in sodelovanje, most, ki nas povezuje. V času delitev mi izbiramo pot gradnje, solidarnosti in človečnosti," je pozval.

Medtem ko duše vernikov obdaja svetloba bajrama, pa si ne morejo zatiskati oči pred temo, ki prekriva številne dele sveta. "Priča smo nesmislu vojn, ki so vzele več deset tisoč življenj v Palestini, Ukrajini in na drugih delih sveta. Svet molči, bolečina nedolžnih pa je še vedno zelo glasna," je opozoril.

Posebej je spomnil na prebivalce Gaze, katerih hiše so zdaj ruševine, a njihova vera je ostala neomajna. "Prosimo Vzvišenega, da jim podari olajšanje, zaustavi nasilje, pozdravi njihove rane in v njihova srca spusti mir, nam pa podari zavest in odgovornost, da nikoli ne postanemo ravnodušni do bolečine drugega, saj resnična vera ne pozna sebičnosti in od nas zahteva, da odgrnemo zaveso molka," je bil jasen Mustafić.

Letošnji kurban bajram bodo muslimanski verniki obeleževali do ponedeljka. Kot je dejal Mustafić, pa ti blagoslovljeni dnevi predstavljajo krono duhovne poti. Kurban bajram je namreč ob ramazanskem bajramu eden najpomembnejših praznikov za muslimane. To je čas, ko muslimani opravljajo eno od petih praktičnih islamskih dolžnosti, romanje na hadž.

"Kurban bajram ni le verski praznik, temveč globoka moralna in duhovna priložnost, da se kot posamezniki in kot skupnost zoperstavimo sovraštvu, nestrpnosti in brezbrižnosti," so ob prazniku zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji. Foto: STA