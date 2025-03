Mufti Porić na bajramski slovesnosti izpostavil pomen miru #foto

Verniki so letošnji ramazan preživeli v negotovosti zaradi naraščajočih svetovnih in regionalnih kriz, ki vzbujajo skrb, je na bajramski slovesnosti v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana poudaril mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić.

"Temeljne človekove vrednote, na podlagi katerih je delovala človeška civilizacija, so žal poteptane. Poteptanih je veliko tradicionalnih vrednot, brez katerih bo človeštvo težko obstalo v teh težkih časih, ko prevladuje moč kapitala," je dejal.

Foto: STA Ne glede na vse si je treba po njegovih besedah vedno prizadevati za mir: "Mir je za nas zelo dragocen. Potreben je za našo ljubezen, srečo in prihodnost naših otrok, potreben je za blišč bajramskega in vsakega drugega jutra. Življenje mora biti radost, ki jo lahko prinese samo mir."

Islamska skupnost je po muftijevih besedah hvaležna za odprtost slovenske družbe in dobre odnose s predstavniki drugih verskih skupnosti. Napovedal je, da si bodo še naprej prizadevali za ohranjanje medsebojnega spoštovanja.

Popoldne družabni dogodek Bajram s sosedi

Bajram je po navedbah Islamske skupnosti v Sloveniji čas medsebojnega spoštovanja, pozornosti in skupne radosti. V tem duhu bo danes popoldne na ploščadi muslimanskega kulturnega centra četrto leto zapored potekal tudi družabni dogodek Bajram s sosedi.

Foto: STA Ob tej priložnosti bodo odprli tudi fotografsko razstavo Sosedje v sliki in besedi, ki so jo pripravili v sodelovanju s fotografskim oddelkom časopisne hiše Delo. "Razstava predstavlja izbor utrinkov, ki so jih skozi fotografski objektiv zabeležili sosedje fotografi, in ključne trenutke pri gradnji džamije – dolgo pričakovanega versko-kulturnega središča, katerega nastajanje je spremljala širša slovenska javnost," so zapisali.

Bajram je najpomembnejši muslimanski praznik, ki nastopi ob zaključku postnega meseca ramazana. To je čas, ko naj bi se muslimani veselili in praznovali zmago nad samim seboj, saj post po njihovih besedah predstavlja najzahtevnejšo preizkušnjo, ki vključuje premagovanje telesnih in duhovnih potreb.

Foto: STA Bajram ni zgolj verski praznik, ampak tudi priložnost za povezovanje, deljenje radosti in ljubezni z družino, prijatelji in širšo skupnostjo, so še zapisali.

Foto: STA