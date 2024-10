Mufti Porić: Islamska skupnost po 30 letih mešihata v Sloveniji v dobri kondiciji

V Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji te dni obeležujejo 30. obletnico ustanovitve mešihata, samostojnega verskega in administrativnega organa pri nas. Po oceni muftija Nevzeta Porića je skupnost po treh desetletjih v dobri administrativni, finančni in duhovni kondiciji, tudi s pomočjo džamije v Ljubljani je dobila mesto v družbi, ki ji pripada.

Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je bil ustanovljen decembra 1994, pred tem je bil mešihat sprva del širše islamske skupnosti za Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Slovenijo, pozneje pa nekaj let del mešihata za Hrvaško in Slovenijo. Ustanovitev mešihata v Sloveniji je pomenila administrativno samostojnost, duhovna in simbolna vez z Islamsko skupnostjo v Bosni in Hercegovini pa sta se ohranili.

Skupnost podpira osem tisoč družin

Po njegovih besedah so sprva organizirali odbore v več krajih po Sloveniji, ki so se pozneje povezali v enotno skupnost. Od tedaj je mešihat napredoval v administrativnem, infrastrukturnem in duhovnem smislu. Skupnost je danes organizirana v 18 krajev po Sloveniji, zaposlenih je 22 imamov in šest mualim oziroma veroučiteljic, je za STA pojasnil Porić. Po njegovih besedah je več kot 90 odstotkov članov skupnosti po poreklu iz Bosne in Hercegovine.

Več kot osem tisoč družin delovanje skupnosti podpira s svojimi prostovoljnimi prispevki, zato skupnost za svoje financiranje po Porićevih pojasnilih ni odvisna od donacij. Si pa obetajo pomoč iz tujine pri nekaterih infrastrukturnih projektih.

Kot je še pojasnil, verouk obiskuje 3.200 otrok. Za otroke prvega triletja osnovne šole ga večinoma izvajajo v slovenskem jeziku, pred kratkim so tudi prevedli veroučni učbenik. Gre za četrto generacijo otrok, ki so rojeni v Sloveniji, bolje razumejo slovensko kot katerikoli drugi jezik in Slovenijo doživljajo kot svojo domovino, je dejal.

Po njegovih besedah je tridesetletnica delovanja samostojnega mešihata prelomna točka, na kateri se bodo spomnili doslej prehojene poti in pogledali tudi v prihodnost. V četrtek pripravljajo slavnostno akademijo, na kateri bodo gostili tudi muftije iz BiH, Hrvaške in Srbije, slavnostna govornika pa bosta poleg Porića tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in vrhovni poglavar Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini reis ul ulema Husein Kavazović.

"30 let je za človeško življenje dolgo obdobje, vendar je za neko ustanovo to krajša doba," je izpostavil ob obletnici. Po njegovih navedbah so v tem obdobju kot skupnost dozoreli in se umestili v družbo, v kateri živijo. Dobili so ustrezno mesto, ki jim pripada, k čemur je veliko prispevala tudi džamija, zaradi katere so kot prej nevidna skupnost postali vidni, je ocenil Porić. Po njegovih besedah džamijo obiskuje tudi veliko ljudi, ki niso člani skupnosti, lani jo je organizirano obiskalo 3.600 oseb. "Džamija je spremenila celotno podobo islamske skupnosti, na kar smo zelo ponosni," je dodal.

Lotili bi se prevoda Korana v slovenščino

Kot je napovedal, želijo v prihodnje delovati tudi na področju založništva, saj so doslej knjige o islamu v slovenščini večinoma le prevodi, sami pa želijo podati svoje videnje področja. Poskušali se bodo lotiti tudi prevoda Korana v slovenščino, za katerim bo stala islamska skupnost, saj dosedanji prevodi niso nastali pod okriljem te skupnosti, je pojasnil.

Med odprtimi vprašanji z državo po Porićevih besedah ostaja duhovna oskrba v zaporih in v vojski, prav tako si želijo urediti prehrano v vrtcih in šolah, da bi imeli otroci možnost obroka brez svinjskega mesa. V prihodnje si bodo prizadevali urediti tudi status imamov, ki nimajo slovenskega državljanstva, saj jim država v primerjavi z imami z državljanstvom ne sofinancira prispevkov.

Sodelovanje z državo je sicer ocenil kot dobro, odprta vprašanja rešujejo z dialogom. Izpostavil je tudi odlično sodelovanje z drugimi verskimi skupnostmi. Kot je poudaril, je ta dialog treba krepiti, saj s tem tudi v javnost pošiljajo pozitivne signale.

Obsojajo ravnanje Izraela

Pojasnil je, da so zelo vpeti tudi v sodelovanje z muslimanskimi skupnostmi v drugih državah, tako v Evropi kot na Bližnjem vzhodu, obenem pa obsodil ravnanje Izraela. "To, kar počne Izrael v Gazi in sedaj tudi v Libanonu, je nesprejemljivo in to ostro obsojamo, pozivamo, da se to čim prej ustavi. V Sloveniji smo lahko ponosni, da je naša država na pravi strani zgodovine," je dodal.

Pozdravil je tudi odločitev države, da sprejeme na rehabilitacijo otroke iz Gaze. V islamski skupnosti so ob tem organizirali prostovoljce, ki bodo s temi otroki preživljali prosti čas.