Za čokoholike: res preprost recept, ki vam bo polepšal popoldne

Kako čokolada blagodejno vpliva na naše počutje? Čokolada vsebuje feniletilamin, ki dviguje naše razpoloženje, sladkor v njej ob zaužitju sproži izločanje hormona inzulin, ki v možganih spodbudi nastajanje serotonina, tako imenovanega hormona sreče. Čokolada tako podobno kot antidepresivi povzroči občutek sreče in dobrega razpoloženja.

Pripravili smo tri izvrstne predvsem pa povsem enostavne recepte, v katerih je glavna komponenta čokolada. Izbrali smo takšne, ki ne potrebujejo veliko sestavin, da si ne boste delali preglavic z nakupovanjem, predvsem pa je glavna odlika vseh treh ta, da jih boste nedvomno pripravili večkrat ali v dvojnih količinah.

Rjavčki ali browniji spadajo v tisto kategorijo sladic, ki najhitreje potešijo našo željo po čokoladnem.

Sestavine:

250 g lešnikovega čokoladnega namaza

120 g masla

3 jajca

80 g sladkorja Agragold

80 g moke

Priprava:

Nad paro stopite lešnikov čokoladni namaz z maslom. Jajca in sladkor dobro premešajte, da dobite gosto in svetlo kremo. Jajčni kremi postopoma dodajte čokoladno, tako da dobite lepo gosto maso. Na koncu počasi dodajte še presajeno moko in počasi premešajte s kuhalnico – od spodaj proti vrhu.

Večji pekač premažete z maslom in vanj vlijete gladko čokoladno testo. Pečete približno 20-25 na 180 stopinjah Celzija.

Ohlajene rjavčke narežete na poljubne kocke - njihova glavna prednost sta mehka sredica in hrustljava skorja.

Njihov okus lahko popestrite tako, da jih postrežete z žlico domače marmelade ali veliko kepico sladoleda.

Nostalgičen okus, ki vas bo takoj vrnil v otroštvo. To je recept, ki ga lahko prav enostavno prilagodite zalogam v hladilniku in shrambi.

100 g suhih piškotov (vzamete tiste, ki so se vam nabrali v omari)

100 g masla

35 g kakava

2 žlici ruma (lahko nadomestite tudi z nealkoholno tekočino, na primer mlekom)

50 g sladkorja v prahu Agragold

50 g kokosove moke

Lahko dodate tudi stopljeno jedilno čokolado (nekaj žlic) - v tem primeru pazite, da masa ne bo preveč tekoča.

Za posip:

Kokosova moka, nasekljani oreščki, mrvice …

Priprava:

Piškote zmeljemo, dodamo omehčano maslo in vse preostale sestavine. Dobro premešamo in maso za 60 minut pustimo počivati v hladilniku. Nato oblikujemo kroglice, ki jih povaljamo v želen posip.

Nepogrešljiva klasika bi se večkrat morala znajti na naših jedilnikih.

Sestavine:

3 jajca

180 g sladkorja Agragold

100 ml sončničnega olja

250 ml mleka

250 g moke

1 vaniljev sladkor

1 pecilni prašek

3 žlice temnega kakava

Priprava:

Jajca in sladkor in vaniljev sladkor penasto vmešate, da dobite gosto in svetlo zmes. Med mešanjem nato dodajte mleko in olje. Na koncu še vmešajte moko s pecilnim praškom.

Dobro polovico mase vlijte v visok pekač, ki ste ga prej premazali z maslom. V drugi del mase vmešajte kakav in ga prerazporedite v svetlo maso v kakavu.

Pečete 40 minut na 180 stopinjah Celzija.

Še topel kolač posujete z debelo plastjo sladkorja v prahu.

Čokoladni namig: pogrešate še več čokolade? Potem svoj kolač prelijte s slastno čokoladno glazuro, ki jo pripravite v nekaj minutah. Sestavine: 100 g jedilne čokolade

65 g masla

3-4 žice mleka

4 žlice sladkorja Agragold Priprava: Nad paro v kozici stopimo narezano čokolado, dodamo sladkor, mleko in maslo. Dobro premešamo in če je masa preveč gosta, dodamo še malo masla. Čokolado prelijemo čez ohlajen kolač in počakamo, da se ohladi.

