Top 5 receptov, ki jih lahko pripravijo tudi najmlajši

Ko bodo domače šolske ure mimo, je čas za zabavo! In ker ostajamo doma, je lahko zabava za najmanjše tudi nekoliko drugačna. Kaj pravite na to, da bi v tem času izurili male slaščičarje? Veselje in packanje sta zagotovljena!

Delo v kuhinji je lahko prav zabavno, še zlasti, če je sladko! Foto: Getty Images

Igra je lahko tudi zelo poučna, zlasti če jo pomešamo s sladkanjem. Predstavljamo vam idejo za kratkočasenje, ki vsebuje tri ključne elemente za uspeh: odkrivanje, ustvarjanje in sladkanje.

Korak za korakom – od malega do velikega mojstra

Učimo se počasi in z manjšimi kuharskimi izzivi, ki lahko s časoma postanejo mojstrski. Najmlajšim in vsem tistim, ki se še niste nikoli preizkusili v pripravljanju sladic, predlagamo, da sledijo našemu načrtu Postani slaščičarski mojster – sledite našemu predlogu za recepte in se korak za korakom povzpnite na vrh kulinaričnih presežkov.

Ne pozabite: Vaja dela mojstra, zato pripravite pripomočke, poveznite si kuhinjski predpasnik, nadenite si slaščičarsko kapo, navijte spodbudno glasbo na ves glas in … posladkajte si vsakdan!

Malo rezanja in mešanja: izvrstni začetek v vaši novi kulinarični pustolovščini. Foto: Getty Images

Začnimo pri osnovah – malo rezanja in veliko mešanja. To so začetki, ki lahko tudi vodijo v svet velikih mednarodnih kuharskih in slaščičarskih šefov.

Sestavine:

pisano sadje

limona

250 ml smetane za stepanje

sladkor Agragold

Priprava:

Izberite najljubše sveže sadje, ga olupite in narežite na poljubne kocke. Če je le možno, poskrbite za raznolikost barv in okusov – od najbolj kiselkastih, kot so pomarančne, in do najbolj sladkih, kot so banane. Pobrskajte po shrambi – tudi sladki kompot spada v izvrstno domačo sadno kupo.

Narezano sadje naložite v večjo skledo, pokapljajte s sokom limone (da bo obdržal lepo barvo) in dodajte nekaj žlic sladkorja. Dobro premešajte.

Manjšim otrokom naj pri rezanju pomagajo starši. Otroku pustite veselje pri stepanju smetane in okraševanju.

V drugi posodi premešajte smetano, v katero ste dodali 2-3 žlice sladkorja Agragold.

Sadje razdelite v posode in okrasite smetano.

Sledi najbolj zanimiv del priprave sadne kupe: uporabite domišljijo in svojo sadno kupo nadgradite še s kakšnim sladkim dodatkom: piškotom, mrvicami, koščki čokolade, bomboni ….

Okusni piškoti se odlično podajo skodelici toplega mleka. Foto: Getty Images

Brez valjanja in izrezovanja modelčkov. S temi piškoti se boste prikupili tudi največjim skeptikom.

Sestavine:

1 maslo

1 skodelica moke

2 skodelici ovsenih kosmičev

2 skodelici kokosove moke

1 skodelica nalomljene čokolade

1 skodelica rjavega sladkorja Agragold

1 vaniljev sladkor

1 čajna žlička pecilnega praška

ščepec soli

Priprava:

Maslo zmehčajte, vmešajte sladkor in nato še jajca. Z mešalnikom mešajte nekaj minut, da dobite lepo gladko maso. Dodajte še preostale sestavine, razen čokolade, ki jo dodate na koncu in premešate z žlico.

Pekač obložite s papirjem za peko in nanje položite piškote – uporabite jedilno žlico ali žlico za nalaganje sladoleda, če jo imate.

Pečete približno 15 minut na 180 stopinjah Celzija.

S čokolado ali marmelado? Poskusite kar obe različici. Foto: Getty Images

Ko boste imeli prva dva koraka v malem prstu, je prišel čas za nadgradnjo: specite priljubljeno rulado. To je sladica, ki so jo pripravljene že naše babice.

Sestavine:

4 jajca

120 g moke

2 čajni žlički pecilnega praška

120 g sladkorja Agragold

vaniljev sladkor

čokoladni namaz ali marmelada

sladkor v prahu Agragold

Priprava:

Z mešalnikom dobro premešamo jajca, sladkor in vaniljev sladkor. Ko se bo masa zgostila, postopoma dodamo še moko, v katero smo vmešali pecilni prašek.

Večji pekač (30 x 38 centimetrov) obložimo s papirjem za peko in vanj enakomerno zlijemo testo. Pečemo 10 minut na 200 stopinjah Celzija.

Testo takoj vzamemo iz pekača in postavimo na hladno površino, pokrijemo ga s kuhinjsko prozorno folijo.

Ko se ohladi, ga na debelo premažemo s čokoladnim namazom in zavijemo v rulado. Namesto namaza lahko uporabimo tudi marmelado ali stepeno smetano, vmes lahko dodamo tudi kakšen košček sadja.

Rulado na koncu posujemo z debelo plastjo sladkorja v prahu.

Pavlova vas bo zasvojila že po prvem grižljaju. Foto: Getty Images

Čas je, da zaplavate v bolj kompleksne kulinarične vode. Brez skrbi: izbrali smo recept za torto, ki vedno uspe. Kar je še bolj pomembno: to je torta, ki preseneča tako s krhkostjo kot neizmerno sočnostjo.

Sestavine:

4 beljaki

250 g sladkorja v prahu Agragold

ščepec soli

1 žlička vaniljeve arome

sadje (sveže, zamrznjeno ali iz kompota)

smetana za stepanje

3 žlice sladkorja Agragold

ostružki čokolade (bele in črne)

Priprava:

V posodo zlijemo beljake in začnemo stepati z mešalnikom. Postopoma dodajamo sladkor in ščepec soli. Stepamo približno 6-7 minut, da nastane zelo gosta in svetleča masa.

Večji pekač obložimo s papirjem za peko in vanj z žlico oblikujemo našo torto. Ni treba, da iščete popolne oblike, Pavlova išče popolnost samo v okusu. Pazite, da bo višina torte približno 4-5 centimetrov.

Postavimo jo v pečico, ki smo jo ogreli na 150 stopinj Celzija. Pomembno je, da ne pečemo v ventilatorski pečici, ker bo sicer beljak porumenel. Ko je torta pečena, pečico ugasnemo in jo pustimo, dokler se ne ohladi.

Sledi dekoracija: smetano stepemo s sladkorjem in jo na debelo razmažemo po torti. Dodamo na koščke narezano sadje in na koncu posujemo s pisanimi ostružki čokolade.

PETI KORAK: Kremna rezina v kozarcu

Tradicija v bolj sodobni obliki. Zdaj zmorete več: da bo še lažje, preverite recept v videu:

Kremne rezine bodo postale vaša najslajša popoldanska razvada - tudi ob gledanju najbolj napete serije. Foto: Uroš Majerle Sestavine:

listnato testo

0,5 litra mleka

4 rumenjaki

10 dag sladkorja Agragold

4 žlice ruma

5 dag jedilnega škroba

vaniljev sladkor

0,5 l smetane za stepanje

Priprava:

Listnato testo razvaljamo. Polovico testa uporabimo za oblikovanje modelčkov, ki jih bomo potrebovali za dekoracijo, drugo polovico pustimo. Pečemo v pečici, dokler se testo ne obarva v zlato rumeno barvo.

Medtem pripravimo kremo: v posodi najprej dobro premešamo rumenjake in sladkor. Dodamo rum, vaniljev sladkor in vroče mleko. Na koncu v kremo primešamo še jedilni škrob.

Kremo vlijemo v kozico in na srednjem ognju mešamo z metlico ter pri tem pazimo, da ne nastanejo grudice. Ko se krema zgosti, jo precedimo skozi cedilo, pokrijemo s prozorno folijo in postavimo v hladilnik. Ko se ohladi, vanjo vmešamo stepeno sladko smetano – na ta način bo krema bolj rahla.

Pripravimo kozarčke. Vanje najprej nadrobimo ohlajeno listnato testo. Sledi debel sloj slaščičarske kreme, ki jo vbrizgamo s kuhinjsko brizgalko. Nato vbrizgamo še stepeno smetano.

Na koncu sledi še vaš unikatni ustvarjalni zaključek, s piškotkom iz listnatega testa.

Posladkaj si vsakdan z domačimi dobrotami. Pobrskajte po kakšnem starem receptu, preverite naše predloge in ustvarite čisto pravo domačo pekovsko delavnico.

