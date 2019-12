Božični kruh po receptu naših babic

Mehek, sladek in bogatega okusa. To je sladica, ki nikakor ne sme manjkati na vaši praznični mizi. Božični kruh je lahko vaša priložnost, da se dokažete kot vrhunski domači pekovski mojster.

Priprava dišečega in aromatičnega kruha je sicer preprosta. Izberite sestavine, ki so vam najljubše. Lahko dodate tudi kandirano sadje ali še kakšno drugo suho sadje. Izhajajte iz spodnjega recepta in ga priredite po svojem okusu:

Sestavine:

Kvasni nastavek

500 g gladke pšenične moke in 500 g ostre moke

160 g sladkorja

300 g masla

300 g mleka

2 jajci

Ščepec soli

Limonina lupina

Pomarančna lupina

Cimet

Muškatni orešček

Suho sadje, namočeno v rumu in pomarančnem soku

Narezana jedilna čokolada

Narezani orehi

Mandljevi lističi

Postopek:

Testo pregnetemo. V presejano moko najprej vmešamo kvasni nastavek in nato dodamo vse preostale sestavine. Testo dobro pregnetemo, prekrijemo in pustimo vzhajati približno eno uro.

Oblikujemo dve štruci. Položimo ju na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Pokrijemo in vzhajamo še približno eno uro. Štruci premažemo s stopljenim maslom in pečemo od 30 do 40 minut na 170 stopinjah Celzija.

Kruh vzamemo iz pečice in še toplega najprej premažemo s stopljenim maslom in nato še na debelo pretresemo s sladkorjem v prahu.

Ko doma zadiši po praznikih …

Božič je čas domačih okusov in druženja ob dobro založeni mizi. Je pa to tudi priložnost, ko si lahko vzamemo več časa za kulinarično ustvarjanje in za to, da svojim najbližjim pripravimo nepozabne gurmanske izkušnje.

In prav vonj po domačem je tako značilen za ta čas v letu. Ko iz kuhinje zadiši po cimetu, stopljenem maslu, citrusih in sladkih pekovskih dobrotah, vemo, da so prazniki. In ko se naše brbončice razveselijo okusa po oreščkih, maku, skuti, marcipanu, medu in suhem sadju, se še z večjim nasmehom podamo novemu letu naproti.

Foto: Getty Images

Posladkajte si praznike

Naj bo božič zato v znamenju sladkih razvad, popestrite ga s številnimi recepti, tudi takšnimi, s katerimi boste nadaljevali družinsko tradicijo.

Da vam ne bo zmanjkalo idej, vam razkrivamo še odličen recept za priljubljene piškote, ki so tudi stalnica decembrskih praznikov.

Foto: Getty Images Linški piškoti

Lepi na pogled, še boljši, ko jih poskusimo. Krhki in hkrati sočni, odlična kombinacija ob skodelici kave, vročega kakava s smetano ali ob aromatičnem domačem čaju z zvrhano žlico sladkorja.

Sestavine:

500 moke

300 g masla

100 g sladkorja Agragold

2 jajci

4-5 žlic mleka

100 g mletih orehov

Ščepec soli

Vaniljev sladkor

Marmelada

Sladkor v prahu Agragold za posip

Priprava:

Maslo pustimo nekaj časa na sobni temperaturi, da se zmehča, nato vse sestavine na hitro pregnetemo v krhko testo. Testo zavijemo v prozorno folijo in postavimo za eno uro v hladilnik.

Foto: Getty Images Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Testo razvaljamo in z modelčki izrežemo piškote. Polovico piškotov naj bo brez sredinske luknje. Previdno jih položimo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, in jih pečemo približno 10 minut.

Ko se piškoti ohladijo, jih namažemo z marmelado. Če je marmelada preveč gosta, jo zmehčamo tako, da jo segrejemo. Piškote nato sestavimo in na koncu posujemo s sladkorjem v prahu.