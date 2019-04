Potica po receptu naših babic #video #recept

Tisoč različic potice

Toliko, kolikor je idej, je tudi različic potic. Njen točni izvor sicer ni poznan, prve navedbe potice pa segajo že v 16. stoletje. Prvi recept v kuharskih knjigah smo dobili šele v 19. stoletju, takrat so bili med nadevi najbolj priljubljeni orehov, mandljev, slaninin in makov. Danes pa potica pri iskanju najbolj izvirnih nadevov tako rekoč nima več omejitev.

Ker je prav orehova tista, na katero najprej pomislimo, ko imamo v mislih potico, smo pobrskali po receptu, ki bo nedvomno postal vaš glavni adut ob praznikih.

Sestavine:

TESTO:

1 kg moke

1 kvas

6 rumenjakov

8 dag sladkorja Agragold

8 dag masla

Limonina lupinica

Ščepec soli

0,5 dcl ruma

1 vaniljev sladkor

4-5 dcl toplega mleka

NADEV:

80 dag zmletih orehov

10 dag sladkorja Agragold

2 dcl toplega mleka

10 dag rozin

Sneg iz 6 beljakov

Postopek:

Moko presejemo v skledo in vanjo naredimo vdolbino, v katero stresemo kvas, sladkor in nekaj žlic toplega mleka. Pokrijemo za 10 minut in počakamo, da kvasec vzhaja, nato dodamo vse preostale sestavine in najprej premešamo (lahko si pomagamo tudi z električnim mešalnikom) in nato še pregnetemo.

Testo je na dotik mehko in se ne prijemlje rok. Sledi čas za vzhajanje, testo pokrijemo in počakamo približno eno uro.

Vmes pripravimo nadev: v zmlete orehe vmešamo sladkor in vroče mleko ter dobro premešamo. Počakamo, da se masa ohladi in vanjo nato vmešamo sneg šestih beljakov. Maso rahlo premešamo in jo nato na debelo pomažemo po dobro razvaljani potici. Nadev popestrimo z namočenimi rozinami in jo dobro, na tesno zvijemo.

Postavimo jo v pomaščen pekač in z dolgo leseno palčko preluknjamo vse do dna posode. Potico še za 15 minut pokrijemo, da še nekoliko vzhaja. Preden jo postavimo v pečico, ki smo jo predhodno segreli na 170 stopinj Celzija, jo premažemo še z razžvrkljanim jajcem. Pečemo približno eno uro.

Pečeno potico pokrijemo in po 10 minutah iz pekača zvrnemo na pladenj ali krožnik ter dobro pokrijemo. Ko je potica dobro ohlajena, ji dodamo še zadnjo piko na i – zasnežimo jo z rahlim sladkorjem v prahu Agragold.

Namig za boljši rezultat Ne pozabite na pomembnost kakovostnih sestavin. Preverite poreklo jajc, izberite svežo moko iz mlina in seveda domače orehe, ki bodo potici dali tisti pravi okus. Domače kuharice pa stavijo še na en ključni izdelek – Agragold, najbolj sladka in priljubljena blagovna znamka med domačimi kuharicami.

Foto: Getty Images

Tradicionalna slovenska velika noč

Poleg slastne orehove potice, ki zaseda osrednje mesto pri velikonočnem zajtrku, na vaši mizi ne smejo manjkati še:

Pirhi: v svojem izvornem pomenu simbolizirajo kaplje krvi oziroma vstajenje, zato so bili tudi rdeče barve.

Šunka: simbolizira Kristusovo telo.

Hren: simbolizira žeblje.

In kakšen je pomen potice na naših mizah? Okrogla potica, kot smo jo predstavili v našem receptu, simbolizira trnovo krono.

Poleg potice pa se v različnih slovenskih pokrajinah pečejo tudi drugačne sladke dobrote. Na Primorskem je zelo priljubljen sladek kruh, ki mu pravijo pinca. Vedno bolj priljubljene so tudi odlične potratne potice in najrazličnejše drobno pecivo.