Sladka praznična pregreha: tiramisu, ki vam bo polepšal dan

S kavo za starše in s sladkim kakavom za malčke. Tiramisu še nikoli ni bil tako hitro pripravljen in še hitreje "pospravljen". Posladkajte si življenje s pravim odmerkom slastnega tiramisuja v kozarčku.

Tiramisu je tradicionalna italijanska sladica, ki se pogosto znajde tudi na naših mizah. Čeprav ga navadno pripravimo v večji posodi, smo se tokrat odločili za malo drugačno različico. Slastne plasti našega tiramisuja smo razvrstili kar v lične kozarce. Mi smo izbrali praznične, v kakršne navadno natočimo vročo čokolado s smetano.

Čeprav tiramisuju radi podelimo predznak "tradicionalen", je pravzaprav razmeroma mlad slaščičarski izum. V kuharskih knjigah naj bi se tako prvič pojavil šele v 60. letih prejšnjega stoletja. V slovarju italijanskega jezika se je pojavil šele leta 1980. Že pred to originalno različico tiramisuja, kjer so se med sestavinami prvič pojavili mascarpone, jajca, piškoti savoiardi in kava, so nastajale podobne sladice. Prvi zametki tiramisuja naj bi nastali v času Cosima De Medicija.

Dva tiramisuja – s kavo ali brez nje

Obvezni dodatek originalnemu tiramisuju je poleg mascarponeja in piškotov savoiardi tudi kava. Ker smo tokrat tiramisu želeli približati tudi najbližjim, smo v eni različici recepta namesto kave dodali kakav. Pa da bo še malo drugače, predvsem pa še bolj pregrešno sladko, smo našemu tiramisuju dodali še nekaj zajetnih žlic čokoladnega namaza. Naj se torej letošnje praznično sladkanje vendarle začne:

Sestavine:

3 dcl kave

4 žlice sladkorja Agragold

3 dcl mleka

2 žlici kakava (količino prilagodite vaši želji po čokoladi)

250 ml smetane za stepanje

300 g sira mascarpone

100–150 g piškotov savoiardi

čokoladni namaz

mleti lešniki za dekoracijo

pisane zvezdice za dekoracijo

Priprava:

Smetano in sladkor Agragold stepemo. Vanjo dodamo mascarpone in nežno premešamo. Maso razdelimo na dva dela in v eno polovico vmešamo tri žlice čokoladnega namaza.

Izberemo dva kozarca in začnemo s sestavljanjem obeh tiramisujev. Na dno najprej v oba kozarca damo žlico čokoladnega namaza (da bo presenečenje na koncu še slajše). Nadaljujemo z drugo plastjo, in sicer z belo mascarponejevo kremo. Tretja plast so piškoti. Za otroško različico jih namočite v kakavu, za odraslo pa v kavo, ki jo posladkajte z dvema žlicama sladkorja Agragold.

Nadaljujete z naslednjim slojem – mascarpone s čokoladnim namazom. Sledita še dva – piškoti in za zaključek še bela mascarponejeva krema.

Vrstni red slojev je seveda poljuben, bodite ustvarjalni in sestavite tiramisu po svojem navdihu. Na koncu lahko dodate tudi nekaj žlic stepene smetane in okrasite po svojem okusu. Mi smo otroški različici dodali ščepec čarobnosti s pisanimi sladkimi zvezdicami, tisti za odrasle pa žličko mletih lešnikov.

Posladkajte si praznike

December je najboljši mesec za sladke pregrehe, zato si dajte duška, bodite ustvarjalni in eksperimentirajte!

Pobrskajte po sladki zakladnici receptov in izberite tiste, ki vam bodo polepšali letošnje praznike.

