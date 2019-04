Naj zadiši po domačih piškotih #video #recept

Naj se peka začne kot igra

Velika noč je tudi družinski praznik, ko imamo dober izgovor, da se za nekaj ur ustavimo in posvetimo svojim najbližjim. In kaj je lahko boljšega kot druženje ob vrhunskih jedeh? Pravzaprav pa to navezovanje vezi lahko začnete že prej, pri sami pripravi. Skupno kuhanje in peka sta namreč lahko odličen "team building", zlasti če vanj vključimo tudi najmlajše družinske člane.

Začnemo z barvanjem pirhov, okraševanjem stanovanja s spomladanskimi motivi in ne nazadnje z ustvarjalno peko. Peka piškotov je nedvomno eno najzabavnejših opravil v kuhinji, ko mali prstki zbirajo zabavne oblike in jih, potem ko so že dobro ohlajeni, še poživijo po lastnem navdihu.

In prav okraševanje piškotov naj postane spontana zabava brez strogih pravil – prebudite otroka v sebi in se pustite voditi navdihu najmlajših. Naj ustvarjajo in naj rišejo podobe, ki jih ustvarja njihova domišljija. Pa kaj, če bo na koncu po kuhinji nastala manjša packarija, pomembna sta pristno in veselo druženje ter smeh, ki se bo iz kuhinje širil po vsem stanovanju.

Veseli piškoti, ki vedno uspejo

Sestavine:

250 g masla

125 g sladkorja v prahu Agragold

1 jajce

400 g moke

100 g zmletih orehov

Priprava:

Vse sestavine dobro premešamo, testo pokrijemo s folijo in postavimo v hladilnik za pol ure. Testo razvaljamo in z modelčki oblikujemo piškote. Pečemo deset minut na 200 stopinjah Celzija.

Ko se piškoti ohladijo, sledi veselo okraševanje. Mi smo preprosto stopili belo in temno čokolado, v katero smo primešali malce masla, in si dali duška z risanjem po zabavnih piškotih. Kanček razigranosti so dodale pisane mrvice.

V osnovni recept piškotov smo dodali tudi 100 gramov orehov, če vam niso najbolj pri srcu, jih lahko zamenjate z enako količino moke. Lahko pa svoji masi dodate tudi kakšno žlico kakava.

Nešteto možnosti, da pustite svoj pečat

Ko boste enkrat obvladali osnove peke piškotov, lahko začnete tudi eksperimentirati – svoje najljubše piškote lahko tako namočite v čokoladno glazuro in posujete z mletimi oreščki, prav poseben učinek bo pričarala mešanica mletih pistacij in nasekljanih suhih brusnic.

Svoje piškote lahko premažete tudi z limoninim ledom, ki ga pripravite tako, da sok ene limone dobro premešate s približno 150 grami sladkorja v prahu Agragold.

Po dva piškota skupaj lahko premažete s čokoladnim namazom ali domačo marmelado.

Lahko pa tudi … Pa zakaj bi vam dajali nova navodila? Prepustite se svojim občutkom in kreativnosti.

Tradicija, ki bo polepšala vaše velikonočne praznike

Ker je druženje z najbližjimi najlepši del praznikov, jih lahko popestrite tudi z zabavnimi igrami. Tradicionalne velikonočne igre so sekanje, valjanje in štrucanje pirhov.

Sekanje pirhov je verjetno najbolj znana tradicionalna velikonočna igra pri nas. Pri tem tekmovalci pirhe sekajo s kovanci, in sicer z razdalje približno 1,40 metra. Največ točk dobi tekmovalec, ki mu uspe s kovancem presekati pirh, vendar ta pri tem ostane v pirhu.

Pri štrucanju ali trkljanju dva tekmovalca s svojima pirhoma trkata drug ob drugega – špico ob špico ali peto ob peto. Zmagovalec je tisti, ki ubije več nasprotnikovih pirhov.

Pri valjanju tekmovalci na čok naslonijo desko, pod njo pa dajo jajce. Potem se igra začne s spuščanjem jajc po deski s ciljem, da zadenejo pirh, ki je postavljen pod desko.

V zadnjih letih se tudi v velikonočnih običajih pozna vpliv Zahoda – tudi pri izbiri iger. Tako se v številnih slovenskih družinah veselijo iskanja pirhov, ki jih je velikonočni zajček skril na vrtu ali po stanovanju.

Da bodo vaše tradicionalne igre še bolj sladke

Agragold je sinonim tradicionalnih vrednot, predvsem v kulinariki, zato je prva izbira številnih gospodinj in ljubiteljev sladkih pregreh, tako za pripravo prazničnih dobrot kot pri najrazličnejših vsakodnevnih sladkih trenutkih – tudi ob preprosti jutranji kavi, ko potrebujemo samo pet minut zase in kocko sladkorja.