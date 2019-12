Mehki medenjaki, ki vedno uspejo

Ste se kdaj vprašali, kako nastanejo najbolj mehki medenjaki, ki se vam kar stopijo v ustih? Preverite recept in pripravite sestavine.

Ko zadiši po praznikih

Naj tudi vaš dom letos zavzame nepogrešljivi vonj po medu, cimetu, ingverju, vanilji, citrusih in številnih drugih dišavnic, ki nas takoj opomnijo na čas, ko se sladkamo v družbi svojih najbližjih.

December ni pravi, če se ne razvajamo vsaj z enim domačim medenjakom. Najboljši so seveda tisti, ki jih pripravimo doma in pri katerih lahko prebudimo svojo otroško domišljijo.

Prav otroci se pri pripravi medenjakov najbolj zabavajo – najprej pri mešanju testa, potem pa še pri izbiranju najljubših oblik. Vrhunec pekovskega ustvarjanja z medenjaki pa je nedvomno okraševanje – tukaj nastajajo najlepše umetnije in najljubši domišljijski junaki.

Kako se boste torej letos lotili zabave z medenjaki?

Recept za mehke medenjake je samo osnova za pravo pekarsko zabavo. Ko bodo enkrat pečeni in ohlajeni, se pravi žur šele začne.

Sestavine:

650 g moke

125 g margarine

250 g rjavega sladkorja Agragold

3 jajca

3 velike žlice tekočega medu

polovica pecilnega praška

začimbe za medenjake

Z izbiro rjavega sladkorja bodo medenjaki lepše rjave barve. S sladkorjem Agragold pa bo okus še bolj poln in zabava še bolj sladka.

Priprava:

V moko najprej vmešamo omehčano maslo, dodamo še preostale sestavine in pregnetemo v lepo testo. Prednost teh medenjakov je, da testu ni treba počivati v hladilniku, ampak ga lahko takoj razvaljamo in oblikujemo v svoje najljubše medenjake. Idealno torej za ustvarjanje z otroki, ki jih čakanje ponavadi najbolj spravlja v obup.

Testo razvaljamo na približno pol centimetra debeline. Vzamemo najljubše modelčke za piškote in jih izrežemo. Namesto figuric lahko oblikujemo tudi kroglice.

Medenjake postavimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Pečemo osem minut na 180 stopinjah Celzija.

Ohlajene medenjake okrasimo po želji. Pomagate si lahko z različnimi glazurami: čokoladnimi risbami ali premazi iz beljakovega ledu, pika na i pa so lahko barvne mrvice ali slastno kandirano sadje.

Recept za beljakov led:

Najbolj priljubljena je bela glazura, ki jo pripravimo iz treh sestavin:

sneg enega beljaka

200 g sladkorja v prahu

nekaj kapljic limoninega soka

V sneg najprej primešamo sladkor v prahu in dodamo še nekaj kapljic limoninega soka, da glazura obdrži lepo belo barvo.

Drugačna dekoracija – ko se pisani medenjaki preselijo na praznično jelko

Vedno raje se spogledujemo s tradicionalnimi idejami, ki so jih poznali že naši predniki. Tako je tudi pri obujanju prazničnih navad. Namesto klasičnih božičnih okraskov lahko uporabimo medenjake. Da bo končni rezultat še bolj pristen, lahko na svojo jelko obesimo tudi kakšne posušene krhlje in obarvane storže, vse skupaj pa poživimo z lučkami in kakšno pentljo.

Namig: medenjake, ki jih boste obesili na jelko, že surove preluknjajte z zobotrebcem na mestu, kjer boste obesili vrvico.

Medenjake lahko dodamo tudi v praznično voščilnico, na darilne pakete ali celo na venček. So odlična popestritev praznikov in hkrati najboljša sladka pozornost, s katero nekomu sporočimo, koliko nam pomeni.

Medenjaki so lahko tudi odlično darilo

Doma narejena darila so vedno nekaj posebnega. Če so sladka in lično zavita, pa so nedvomno prava uspešnica.

Zavijte svoje domače medenjake v prozoren papir, postavite jih v lične škatlice ali steklene posode. Vse skupaj lahko okrasite s pentljami, vejicami jelke ali posušenim sadjem. Ne pozabite tudi na osebno sporočilo, ki bo celotno darilo dodatno obogatilo.

Lahko pa vse suhe sestavine recepta lično stresete v prozoren kozarec ter zraven dopišete recept in navodila za pripravo. Odlično darilo za vse, ki potrebujejo malo začetne pomoči pri domači peki.

