Sladko pecivo iz sestavin, ki jih imamo vedno doma

#Ostanitedoma in izkoristite čas za sladke kuharske vragolije. In če se v kuhinji sicer ne znajdete najbolje, nič za to. Predstavljamo vam recept za klasičen biskvit s sadjem, ki ne zahteva veliko znanja, še manj pa potrpežljivosti. Pripravljen je, kot bi mignil.

Doma je prav zabavno – zlasti, če boste poskrbeli za prvovrstno sladko razvajanje. Foto: Getty Images

Izkoristite čas, ki ga preživljate doma, tudi za kakšen nov kuharski podvig. Da bo bivanje z domačimi še slajše, pa vam pripravljamo serijo člankov, v katerih vam bomo olajšali pripravo domačih dobrot.

Začenjamo s klasičnim receptom za kolač. Mi smo ga popestrili s sadjem, vi pa mu lahko dodate še kakšno svojo skrivno sestavino.

Najboljše pri tem pa je, da ne potrebujete zahtevnih sestavin – odprite hladilnik in shrambo in začnite!

Foto: Getty Images Sestavine:

3 jajca,

180 g sladkorja Agragold,

1,5 dcl olja,

2–3 žlice mleka,

1 vaniljev sladkor,

1 pecilni prašek,

250 g moke,

3–4 jabolka,

sladkor v prahu Agragold za posip.

Postopek:

Jajca, sladkor in vaniljev sladkor zelo dobro premešamo z mešalnikom – da masa naraste in posvetli. Ta del postopka je zelo pomemben, da bo biskvit resnično rahel. Postopoma dodamo še 1,5 dcl olja in 2–3 žlice mleka.

Med mešanjem postopoma dodamo še moko, v katero smo vmešali pecilni prašek.

Jabolka olupimo in narežemo na kocke. Po želji lahko dodamo tudi žličko cimeta in dobro premešamo. Jabolka nežno vmešamo v testo, da jih dobro razporedimo po celi masi.

Pripravimo pekač, ki ga premažemo z maslom, in vanj zlijemo testo. Pečemo približno 40 minut na 180 stopinjah Celzija.

Topel kolač zvrnemo na krožnik in takoj posujemo z debelo plastjo sladkorja v prahu Agragold.

Kakšna bo vaša različica peciva?

Naš predlog je osnova za najrazličnejše nadgradnje. Namesto jabolk lahko uporabite katerokoli sadje, ki ga imate doma – lahko dodate tudi sadje iz kompota ali zamrznjeno sadje.

Nimate sadja? Nič za to! Maso za biskvit vlijte v pekač in nato dodajte nekaj žlic marmelade. Ste bolj za čokoladno razvajanje? Dodajte nekaj žlic čokoladnega namaza ali vmešajte približno 100 g koščkov čokolade. Imate v shrambi višek čokoladnih pralinejev? Če so majhni, jih kar cele enakomerno razporedite po testu, sicer jih narežite na majhne koščke.

Lahko pa iz mase odstranite nekaj moke in dodate v isti količini kakav ali mlete oreščke.

Kakšne kolačke bodo pričarali najmlajši? S čokolado ali brez? Foto: Getty Images

Iz torte v mafin

Testo lahko vlijete v katerikoli pekač – lahko v tortnega, lahko v tistega za šarkelj ali v bolj podolgovatega. Najmlajši se bodo gotovo razveselili še ene različice – maso porazdelite v modelčke za mafine in tako ustvarite čisto majhne biskvitne kolačke.

Posuti s sladkorjem ali z veliko smetane? Kakšni so vaši najljubši mafini? Foto: Getty Images Prednost peke v obliki mafinov je še ena: vsak lahko v sebi skriva unikatno sladko presenečenje. Maso brez dodatkov enakomerno porazdelite v modele za mafine. Vsak mafin potem nadgradite z drugačnim dodatkom: koščkom sadja, žlico marmelade ali čokoladnega namaza, narezano čokolado … In ko bodo ohlajeni, jim dodajte še piko na i: stepeno sladko smetano, v katero lahko vmešate tudi čokoladni namaz.

Odlična sladka popestritev vašemu biskvitu, ne glede na to, v kakšni obliki ga boste pričarali, je tudi sladka tekoča karamela, ki jo naredite sami.

Namesto belega lahko uporabite tudi rjavi sladkor Agragold. Foto: Getty Images Sestavine: 200 g sladkorja Agragold,

250 ml sladke smetane,

20 g masla,

ščepec soli. Postopek: V ogreto posodo dodamo polovico količine sladkorja, toliko, da pokrijemo dno. Ko nekoliko porumeni, dodamo še drugo polovico. Sladkorja ne mešamo, ampak ponev samo nekoliko potresemo, da se sladkor ne prime robov. Ko sladkor dobi lepo rjavo karamelno barvo, vanj počasi vlijemo segreto sladko smetano. Vlijemo počasi in hkrati mešamo s kuhalnico. Mešamo tako dolgo, da dobimo lepo maso brez grudic. Lonec odstavimo z ognja in vanj vmešamo še maslo. Na koncu vmešamo še ščepec soli. S karamelo lahko popestrimo svoje pečene biskvite in mafine: z njo lahko okrašujemo ali jo vbrizgamo v ohlajen mafin.

Posladkaj si vsakdan z domačimi dobrotami. Pobrskajte po kakšnem starem receptu, preverite naše predloge in ustvarite čisto pravo domačo pekovsko delavnico.

Da bodo vaše kreacije še uspešnejše, zaupajte vrhunskim sladkorjem Agragold.

Kristalni sladkor, rjavi sladkor ali sladkor v prahu – to so trije glavni aduti domačega kulinaričnega ustvarjanja. Da bo energija vedno prava in da bodo okusi, ki bodo nastali, resnično čarobni.

Preverite bogato ponudbo izdelkov Agragold, saj prisegajo na tradicijo in domače okuse, ki so jih znale tako dobro poudarjati že naše babice.

Preverite našo zakladnico sladkih idej: