Tako enostavno: kompot iz babičine shrambe #video

Izkoristite sezonsko izobilje svežega sadja in ga shranite tako, da boste v njegovi sočnosti uživali vso zimo. Kompot je ključni del domače ozimnice in je v resnici tako preprost za pripravo, da boste hitro začutili potrebo tudi po malo bolj navihanem ustvarjanju.

Mi smo vložili sveže marelice, breskve in hruške. Katero je pa vaše najljubše vloženo sadje?

Vlaganje sadja je bilo še pred nekaj desetletji skoraj nujno gospodinjsko opravilo naših mam in babic, ki so proti koncu poletja preizkušale svoje kuharske trike in v steklene posode vložile nešteto kombinacij sadja, začimb, dišavnic in sladkorja. Čeprav je bil klasični kompot dolga leta potem zanemarjen, pa se v domači kuhinji v zadnjih letih prebuja in tudi vrača na naše police.

Ko je kompot veliko več kot kompot

Kompot iz domače skrinjice lahko pravzaprav postane naš veliki kuharski adut. Ko pridejo nenapovedani obiski, je lahko pravi izhod v sili za edinstveno retro sladico – postrežen v kristalnih posodicah ob kepici sladoleda ali zvrhani žlici stepene smetane bo nedvomno vzbudil nemalo spominov na otroštvo.

Vloženo sadje sicer lahko uporabite kadarkoli tudi za malo bolj prefinjene in sodobne sladice. Dodate ga lahko v solate, zmešate v domače smutije ali iz njih naredite hitro marmelado za kruh ali sveže pripravljene palačinke. Odlično se seveda poda k raznovrstnim pitam, mufinom, mehkim biskvitom, tortam, kremnim rezinam … Prepustite kuharski domišljiji svojo pot in ustvarite edinstvene sladke kreacije s pomočjo "babičine shrambe."

Osnovni recept za kompot

Če ste začetniki, ostanite letos pri osnovah, potem pa naj vas zanese in ustvarite kompot po svoji meri – tako da dodajate različne vrste sadja, vključite kakšno dišavnico z vrta, mogoče celo začimbo ali kakšno kapljico ruma.

Sestavine:

1 kg sadja

1 liter vode

35 dag sladkorja Agragold

Postopek

Sadje dobro operemo in narežemo na poljubne kose. Naložimo ga v posode za vlaganje in ga nato prelijemo z vrelo sladkano vodo. Pri tem pazimo, da bodo vsi kosi sadja dobro prekriti. Posode zapremo s pokrovčki in jih postavimo v pekač, v katerega vlijemo nekaj centimetrov vode. Pekač nato postavimo v pečico, ki smo jo segreli na 90 stopinj Celzija. Pustimo 40 minut.

Kozarce nato vzamemo iz pečice, obrnemo na glavo in pokrijemo. Pustimo, da se počasi ohladijo.

Babičin trik: preden pokrove pritrdimo na posode za vlaganje, jih lahko po robovih premažemo s čistim alkoholom.

Ko se kompot sreča s krhko pito

Ena od najbolj priljubljenih zimskih sladic bo dobila čisto novo dimenzijo v družbi sočnega sadja iz vaše shrambe.

Kuhanje ne sme nikoli postati dolgočasno in monotono, v vsakem primeru pa je pomembno, da se naučimo poiskati trike in hitre rešitve, s katerimi bo gurmansko ustvarjanje za domačimi stenami prava pustolovščina.

Predstavljamo vam pito, ki je hkrati tako izvrstno okusna, kot bi jo pripravili v najboljši slaščičarni, vendar tako preprosta, da jo boste pripravili več kot enkrat na mesec. To je sladica, ki vas bo prevzela že ob prvem grižljaju. Prisluhnite brbončicam in uživajte.

Sestavine:

250 g moke

125 g masla

2 rumenjaka

120 g sladkorja Agragold

2 žlički vaniljevega sladkorja

1 žlica kisle smetane

1 pecilni prašek

ščepec soli

1 kompot

cimet po okusu

domača marelična marmelada

Moko presejemo, dodamo pecilni prašek, zmehčano maslo, rumenjake, sladkor, vaniljev sladkor, kislo smetano in ščepec soli. Testo na hitro pregnetemo, oblikujemo v lepo kroglo, ovijemo s folijo in postavimo v hladilnik za pol ure.

Sadje iz kompota najprej narežemo na poljubne koščke. Testo razvaljamo čez pekač, na katerega smo postavili papir za peko. En del testa pustimo na strani, saj bomo z njim naredili "mrežo" čez pito. Dno pite dobro premažemo z domačo marmelado in nato posujemo s sadjem iz kompota. Na koncu čez sadje potresemo cimet. Iz preostalega sadja čez pito naredimo mrežo.

Pečemo 40 minut na 180 stopinjah Celzija.