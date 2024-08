Kako se upreti želji po sladkem?

Ste veliki sladkosnedi? Ali si življenja ne predstavljate brez sladkarij? Ste slabe volje, če ob sebi nimate čokolade? Vse to je normalno za veliko ljudi, saj je potreba po sladkem pogost pojav v našem telesu. Pravzaprav to sploh ni slabo, če se pri tem znate nadzorovati in izbrati pravo dobroto, ki ne bo ovirala vašega zdravja. Po drugi strani se zavedamo, da se pri večini ob tem pojavijo težave, saj brez pomisleka posežejo po sladkarijah, ki telesu ne bodo prav nič pripomogla, temveč mu škodovala. V nadaljevanju razkrivamo nekaj nasvetov, ki vam bodo v pomoč pri spopadanju s potrebo po sladkem.

Najprej uredite svoje predalnike s hrano

Za začetek se lotite pospravljanja in organizacije predalov s hrano. Na prvi pogled mogoče pri tem ne vidite povezave s sladkarijami, a to je pomemben prvi korak, ki vam bo pomagal pri uvedbi zdrave prehrane v življenje. Če bo vaša kuhinja organizirana, bodo vaši možgani delovali bolj zbrano. Predstavljajte si, da so vaši predalniki s hrano pomešani, vsebujejo vse od A do Ž in v vas se je prebudila lakota. Ker je na kupu veliko različnih jedi, se v vas pojavi dvom o tem, kaj sploh izbrati. Hitro zatem se vprašate, ali ste sploh lačni, in na koncu iz predalnika sladkosnedi zagrabite čokolado, ki vam bo krajšala čas, medtem ko se boste odločali, kakšen obrok si boste skuhali. Ob organizirani kuhinji je to manj verjetno, zato ne odlašajte z delom in se lotite pospravljanja.

Začnite z organizacijo predalov. Foto: Shutterstock

Ne kupujte sladkarij

Karkoli imate v omari, bo prej kot slej pristalo v vašem želodcu, zato boste velik napredek opazili že, ko iz trgovine ne boste prinesli vreče sladkarij. Ko se bo pojavila velika želja po sladkem, na dosegu ne boste imeli nezdravih prigrizkov. Res je, še vedno jih imate na dosegu v trgovini ali restavracijah, a to zahteva čas in napor, zato se bo mogoče v tem času vaša želja že umirila in vi boste zdravo zakorakali v preostanek dneva.

V trgovini se izogibajte oddelku s sladkarijami. Foto: Shutterstock

Poiščite alternative svojim najljubšim sladkarijam

Vsako sladico je mogoče pripraviti v bolj zdravi različici. Če ste poleti veliki ljubitelji sladoleda, izberite manj kaloričnega, pripravite si ga sami ali ga nadomestite s sadnim sorbetom, ki naj vsebuje le zmrznjeno sadje. V svoj dnevni jedilnik vključite sladek zajtrk, ki ga sestavljajo na primer grški jogurt z manj maščobe, borovnice, ovseni kosmiči s koščki črne čokolade in kančkom medu. To bo poskrbelo, da boste pridobili dozo sladkorja že navsezgodaj in s tem preprečili kasnejšo potrebo po sladkem.

Pripravite zdravo različico svoje najljubše sladice. Foto: Shutterstock

Za vse ljubitelje čokolade

Čokolada sama po sebi ni tako slaba, težava so dodani sladkorji. Namesto da izberete mlečno čokolado, se odločite za črno. Začnite postopoma, najprej s 60-odstotno, nadaljujte s 85-odstotno. Zmanjšajte tudi porcije. Ko začutite potrebo po čokoladi, si skuhajte črno kavo in ob njej zaužijte košček črne čokolade. To bo poskrbelo za sitost.

Kava in košček črne čokolade bosta poskrbela za pravo poslastico. Foto: Shutterstock

Izogibajte se sladkim pijačam

Sladke pijače so lahko zelo škodljive za vaše zdravje, zato bodite pozorni na to, koliko jih vnesete v svoje telo. Vsekakor jih lahko nadomestite z doma pripravljenimi, v nekoliko bolj zdravi različici. Pripravite limonado, ki jo sladkate z malo medu, ali skuhajte čaj, ga sladkajte z medom in ohladite. Če želite, da bi vaš napitek vseboval mehurčke, mu dodajte še malo gazirane vode. To je odličen korak, ki vam bo pomagal znebiti se potrebe po sladkih pijačah.

Sladke pijače vsebujejo ogromno skritega sladkorja. Foto: Shutterstock

Pijače z nič kalorijami niso najboljša izbira

Čeprav ne zaužijemo popolnoma nič kalorij, ko spijemo pijačo z umetnimi sladili, naše telo to dojame popolnoma drugače. Umetna sladila v večini posnemajo sladkorje in temu primerno se odzove naše telo. V veliko primerih je kljub zaužitim nič kalorijam in nič sladkorja mogoče zaznati porast inzulina v krvi. Naše telo tako izpostavimo odličnim pogojem za kopičenje maščobnih zalog, čeprav nismo zaužili ničesar spornega. Ta inzulin lahko v krvi ostaja dlje časa in ob vsakem naslednjem obroku lahko sklepate, kam se bodo zaužite kalorije kopičile.

Pijače z nič kalorijami niso najbolj zdrave. Foto: Shutterstock

Omejite vnos sadja

Sadje se nam sicer zdi zdravo, saj vsebuje veliko vitaminov in mineralov, vendar se za dobrimi lastnosti skrivajo tudi slabe. Sadje vsebuje veliko sladkorja, ki lahko slabo vpliva na vaše telo. Namesto sadja raje posezite po zelenjavi. Paprika ima na primer več vitamina C kot pomaranča. Vsekakor sadja ne izključite popolnoma, pomembno je le, da ga omejite in uživate v primernem času.

Sadje vsebuje vitamine in minerale, a hkrati tudi sladkorje. Foto: Shutterstock

Naj vas marketinški triki ne zavedejo

Ni pomembno, v kakšni obliki sladkor zaužijemo, sladkor je sladkor in v vsakem primeru se naše telo odzove popolnoma enako. Pomembno je, da se zavedamo vsebnosti sladkorja v prehrani, za katero nas želijo z raznimi napisi, kot so wellness in podobno, prepričati, da je zdrava. Pred nakupom vedno preverite vsebnost sladkorja v izdelkih. Preprosto preverite etiketo, če je izdelek nima, ga sploh ne kupujte.

Napisi na izdelkih, ki se navezujejo na zdravo prehrano, nas zelo hitro zavedejo. Foto: Shutterstock

