Z novim letom je v veljavo stopilo več davčnih sprememb, med njimi tudi višji DDV za sladke pijače. Ta se je z 9,5 odstotka zvišal na 22 odstotkov, kar pomeni, da se je cena sladkih pijač v povprečju dvignila za od deset do 20 centov. Dvigi cen so sicer različni od trgovca do trgovca, so pa nekateri izmed njih poudarili, da so cene dvignili "zgolj in samo za povišanje davčne stopnje". Z ogledom cen na terenu smo ugotovili, da vendarle povsod ni tako.

Za pijače z dodanim sladkorjem in sladili se je davek na dodano vrednost (DDV) s 1. januarjem 2025 z 9,5-odstotne znižane stopnje povišal na splošno stopnjo, ki znaša 22 odstotkov. Nižja stopnja DDV sicer še naprej velja za večino živil in brezalkohole pijače brez dodanega sladkorja ali sladil.

Katere pijače so po novem 22-odstotno obdavčene?



Po novem so z višjo, 22-odstotno stopnjo DDV obdavčene brezalkoholne pijače z dodanim sladkorjem ali sladili. Višje so torej obdavčene pijače, za katere je splošno znano, da vsebujejo veliko sladkorja, kot na primer pepsi, kokakola, fanta, sprite, energijske pijače ter tudi različice teh pijač, ki jim namesto sladkorja proizvajalci dodajajo sladila. Višja obdavčitev velja tudi za večino vod z okusom, saj so v glavnem sladkane, in sirupe za pripravo pijač. Nižja davčna stopnja se še naprej uporablja za naravne sadne sokove, ki jim proizvajalci ne smejo dodajati sladkorja, ne pa več za sadne nektarje, ki vsebujejo dodani sladkor. Zelo sladki ananasov sok je tako na primer obdavčen z nižjo stopnjo DDV, medtem ko je voda z okusom, ki vsebuje minimalno količino sladila, po novem obdavčena z 22-odstotno stopnjo DDV.

Gre za skupino pijač, ki najbolj ogroža zdravje in vpliva na debelost

Kot so že pred časom povedali na ministrstvu za finance, so se za obdavčitev sladkih pijač in pijač z dodanim sladkorjem odločili, ker predstavljajo skupino pijač, ki najbolj ogroža zdravje otrok, mladostnikov in tudi v največji meri vpliva na čezmerno debelost in s tem povezane zdravstvene težave te skupine prebivalstva.

Z določitvijo splošne 22-odstotne stopnje DDV za pijače z dodanim sladkorjem, sladili ali aromami so se cene teh pijač dvignile, s tem pa se je zmanjšala dostopnost teh živil za potrošnike, menijo na ministrstvu. Ob tem dodajajo, da predlagana sprememba zasleduje cilje zdravstvene politike in spodbuja prebivalce Slovenije k bolj zdravemu življenjskemu slogu in zmanjšanju porabe teh pijač.

Ministrstvo: Denar bo šel v blagajno davčnega proračuna

Celoten izkupiček, ki bo zbran z višjo stopnjo DDV za sladke pijače, se bo v celoti iztekal v blagajno državnega proračuna, so navedli na ministrstvu, saj, kot pravijo, ta prihodek zakonsko ni opredeljen kot namenski. Številni sicer menijo, da bi ta denar moral biti namenjen za preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni, ki jih povzroča pitje sladkih pijač.

Sladke pijače najbolj ogrožajo zdravje otrok. Foto: Guliverimage

Na težavo z uživanjem sladkih pijač so opozorili tudi v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer so ugotovili, da največ sladkorjev zaužijemo s sladkimi pijačami in slaščicami ter da so najbolj ogroženi ravno otroci.

V Združenju industrije pijač pri Gospodarski zbornici Slovenije pa pravijo, da po izkušnjah iz drugih držav, ki so že uvedle podoben davek, potrošniki zaradi tega niso zmanjšali porabe in nakupa sladkih pijač, temveč so začeli kupovati cenejše in posledično manj kakovostne sladkane pijače.

Trgovci: Cene smo dvignili, a zgolj in samo za povišanje davčne stopnje

Da so cene sladkih pijač s 1. januarjem dvignili, so nam potrdili v Mercatorju, Sparu in Lidlu, odgovor Hoferja še čakamo. "Skladno z novo obdavčitvijo sladkih pijač so se cene teh izdelkov povišale, vendar so cene povišane zgolj in samo za povišanje davčne stopnje," so nam sporočili iz trgovskih verig Spar in Mercator.

"Na prodajnih policah imamo več vrst sladkih pijač, cene nekaterih smo po spremembi obdavčitve že prilagodili, drugih ne. V Lidlu Slovenija se vselej prilagajamo tržnim razmeram, pri čemer zasledujemo našo zavezo biti najugodnejši trgovec v Sloveniji; tudi v primeru spremembe obdavčitve sladkih pijač ravnamo enako," pa so sporočili v Lidlu.

Višja obdavčitev velja tudi za energijske pijače. Foto: Guliverimage

Več izdelkom (še) niso dvignili cene

Dvig cen smo v trgovinah preverili tudi sami. Izhajali smo iz decembrskega popisa maloprodajnih cen, te pa smo nato preverili na terenu in v spletnih trgovinah. Ugotovili smo, da se je cena večine bolj priljubljenih sladkih pijač pri obeh ponudnikih dvignila.

Če pod drobnogled vzamemo izdelke v spodnji tabeli, se je v Sparu cena v povprečju dvignila za deset centov, v Mercatorju pa za 15 centov. Približno takšno oceno so že pred sprejetim dvigom DDV podali tudi v Združenju industrije pijač pri Gospodarski zbornici Slovenije, saj so napovedali, da bo dvig DDV povzročil zvišanje maloprodajnih cen sladkih pijač za od 10 do 20 centov.

Kljub dvigu DDV smo v Sparu naleteli tudi na več izdelkov, na primer ledeni čaj Sola breskev v 1,5-litrski plastenki, ki se z uvedbo novega davka ni podražil, Coca Cola v 1,5-litrski plastenki pa je na dan, ko smo preverjali januarske cene, bila v akciji in je stala le 1,23 evra, kar je precej manj kot decembra pred dvigom DDV, ko je stala 1,63 evra. Če ne bi bila v akciji, bi nova cena te pijače bila 1,66 evra, kar pomeni, da bi se podražila za tri cente. V Mercatorju se od artiklov, katerih cene smo preverili, ni podražila le voda Zala Isotonic v pollitrski plastenki.

Primerjavo starih in novih cen sladkih pijač ter pijač z dodanim sladkorjem in sladili v Sparu ter Mercatorju si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Kakšna je trenutna cena nekaterih sladkih pijač oziroma pijač z dodanim sladkorjem in sladili, smo preverili tudi v Lidlu in Hoferju. Če gledamo cene artiklov, navedene v tabeli, lahko vidimo, da so te v Lidlu in Hoferju podobne. Cene si lahko pogledate v spodnji tabeli.

Mercator izdelke v nekaterih primerih še dodatno dražil

Kljub temu da tako v Mercatorju, Sparu kot Lidlu trdijo, da so cene sladkih pijač dvignili "zgolj in samo za povišanje davčne stopnje", to povsod vendarle ni res. Nekateri trgovci so namreč cene sladkih pijač dvignili še nekoliko bolj, kot bi jih morali, če bi upoštevali samo spremembe pri stopnjah DDV.

Izstopa Mercator, ki pri več izdelkih ni upošteval zgolj višje stopnje DDV, temveč je sladke pijače še za nekaj centov podražil. Vzemimo na primer pollitrsko plastenko ledenega čaja Sola breskev – decembra lani je pijača stala 79 centov, če bi upoštevali samo spremenjeni DDV, bi morali pijačo podražiti na 88 centov, a so ceno dvignili na 94 centov. Podobno so naredili s pijačami Monster Green, Coca Cola 1,5 l, Cockta 0,5 l, Ora 0,33 l in Fanta orange 0,5 l.