Na Hrvaškem se je z začetkom leta povečal prispevek za povratno embalažo PET, in sicer s sedmih na 10 centov, kar je prineslo nove podražitve pri hrvaških trgovcih. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes napovedal, da bo ministrstvo za gospodarstvo revidiralo seznam izdelkov z omejenimi cenami, trgovce pa pozval k odgovornosti.

Cena večine gaziranih pijač je po poročanju hrvaške televizije RTL poskočila za od tri do deset centov. Pri enem od trgovcev so našli tudi primer gazirane vode, ki se je podražila za 20 centov.

Hrvaški minister za gospodarstvo Ante Šušnjar je v sredo potrošnike pozval k bojkotu neupravičeno dragih izdelkov in storitev.

Predsednica hrvaškega združenja za zaščito potrošnikov Ana Knežević je po poročanju hrvaškega portala N1 njegovo izjavo ocenila kot "brezvezno". "Tudi guverner hrvaške centralne banke je svojčas sporočil potrošnikom, naj gredo po nakupih v trgovine, kjer je ceneje. A kje je to ceneje?" je dodala.

Hrvaška z najvišjo inflacijo v evroobmočju

Na Hrvaškem je medletna inflacija decembra po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat znašala 4,5 odstotka, kar je največ med vsemi državami v evrskem območju.

Hrvaška vlada je v okviru ukrepov za blažitev rasti cen septembra lani podaljšala omejitev cen za 30 skupin živil in izdelkov za osebno higieno.

Premier Andrej Plenković je danes na seji vlade napovedal, da bo ministrstvo za gospodarstvo v naslednjih dneh posredovalo revidirani seznam izdelkov. Po njegovih besedah bodo s seznama morda umaknili posamezne izdelke, nekatere pa dodali na novo. Pri tem je izrazil pričakovanje, da bodo vsi, ki delujejo na trgu, odgovorni glede cen in da s svojim delovanjem ne bodo prispevali k inflaciji.

Na Hrvaškem so s 1. januarjem začeli zaračunavati tudi zelo lahke plastične vrečke, tanjše od 15 mikronov, ki so še vedno na voljo v trgovinah na oddelkih s sadjem in zelenjavo. Ceno vrečk trgovci določajo sami, pri tem pa morajo jasno izpostaviti njihovo ceno.