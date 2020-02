Recept: sladki, pisani in navihani pustni krofi #video

Za najbolj razigrani čas v letu nam preostane samo eno: sladkanje s puhastimi pustnimi krofi. In to ne s katerimikoli krofi, poskusite najbolj navihani recept, ki ste ga kdaj poskusili. Uspeh je zagotovljen, posladkani nasmehi pa tudi.

Prihaja najbolj norčavo obdobje leta, ko je dovoljeno skoraj vse. Od glasnega potepanja po mestnih ulicah do tega, da se vsaj za en dan prelevite v nekoga drugega. Predvsem pa je to obdobje, ko si lahko date duška s sladico, ki je postala neizpodbitni sinonim pusta – krofi.

Sestavine:

1 kg moke,

10 dag sladkorja Agragold,

1 dag soli,

4,5 dcl toplega mleka,

9 rumenjakov,

10 dag kvasa,

1 vaniljev sladkor,

120 ml olja.

Priprava:

Najprej pripravimo kvasni nastavek: kvas nadrobimo v 2 dcl toplega (ne vročega) mleka, dodamo žlico sladkorja in pomešamo. Počakamo, da vzhaja (približno 30 minut). Moko presejemo in vanjo rahlo vmešamo kvasni nastavek. Dodamo še preostale sestavine in dobro pregnetemo, lahko si pomagamo tudi z električnim mešalnikom.

Oblikujemo enakomerno velike krofe, jih položimo na pomokano površino, pokrijemo s krpo in pustimo, da vzhajajo.

Poleg klasičnih krofov lahko naredimo še nekaj navihanih z luknjo. Če nimate modelčka, nič za to. Testo najprej na debelo povaljamo, izrežemo kroge in jim na sredini naredimo majhno odprtino – lahko tudi z manjšim kozarcem ali z zamaškom od plastenke.

Tudi krofe z luknjo položimo na pomokano površino, jih pokrijemo s krpo in počakamo, da vzhajajo.

V večji kozici ogrejemo olje na približno 160 stopinj Celzija. Če nimamo termometra, lahko temperaturo olja preverimo tako, da leseno kuhalnico potopimo v ogreto olje – če se bodo ob njej nabirali mehurčki, je temperatura olja ravno pravšnja.

Krofe položimo v olje tako, da najprej potopimo zgornji del krofa. Pokrijemo s pokrovko in jih na manjšem ognju cvremo približno 3–4 minute. Pri tem je treba paziti, da olje ni prevroče, sicer bodo krofi zunaj zažgani, znotraj pa surovi.

Krofe obrnemo in cvremo še 3–4 minute, tokrat brez pokrovke.

Še tople napolnimo z marmelado in jih posladkamo z debelo plastjo sladkorja v prahu Agragold.

Nazdravite z doma pripravljenim krofom

Čeprav si mnogi predstavljajo, da je priprava krofov zapletena in da zahteva veliko časa, smo vam z našim receptom dokazali ravno nasprotno – hiter uspeh, saj testo vzhaja samo enkrat. Zagotavljamo vam pa še en hitrostni rekord: takoj jih bo zmanjkalo!

Najboljše pri pripravi krofov je to, da lahko vztrajate pri tradicionalnih okusih ter svojo sladko mojstrovino popestrite z najljubšo marmelado in z debelo plastjo puhastega sladkorja v prahu Agragold. Lahko pa se spremenite v navihanega kulinaričnega Picassa in se lotite umetnostnega ustvarjanja.

Svojim krofom lahko pričarate različne oblike, jih pobarvate z barvnimi glazurami in "začinite" z najrazličnejšimi mrvicami.

Mi smo uporabili dve vrsti glazure. Prva je bila čokoladna, pri drugi smo za osnovo uporabili glazuro iz beljaka, ki smo jo obarvali z različnimi jedilnimi barvami.

Hiter recept: glazura iz beljaka Za snežno belo glazuro potrebujemo en beljak, 200 g sladkorja v prahu Agragold in žličko limoninega soka. Beljak in sladkor dobro premešamo in počasi dodamo še limono, ki bo poskrbela za snežno belo barvo. Ko dobimo gosto in gladko glazuro, lahko začnemo ustvarjati. V glazuro po želji primešamo različne barve, lahko pa jo pustimo tudi belo.

Naši domači krofi se bodo odlično znašli tudi z belo čokolado in najrazličnejšimi polnili, tudi vaniljevimi ali čokoladnimi. Namesto s pisanimi ali čokoladnimi mrvicami jih lahko posujete tudi s kokosom, posušenimi malinami ali zmletimi oreščki. Prava paša za oči so mlete pistacije na beli ali temni čokoladi.

So se vam pocedile sline?

Naj vas pri kulinaričnem ustvarjanju nič ne ustavi. Iz testa za krofe lahko naredite tudi odlične kvašene flancate, ki jih lahko oblikujete po želji. Z nekaj spretnosti pa zlahka ustvarite tudi zanimive oblike mask.

Če vam primanjkuje časa in potrpljenja, za začetek poskusite vsaj recept za miške – daljne sorodnice tradicionalnih krofov, ki so pravzaprav tudi pomemben del naše pustne kulinarične tradicije.

Priprava je res preprosta – brez gnetenja in čakanja, da testo vzhaja. Pomešate, počakate pol ure in vržete v olje. Različic za pripravo mišk je ogromno, mi vam predlagamo osnovni recept, ki ga lahko prilagodite svojemu okusu.

Preverite recept, ki vas bo brez dvoma navdušil:

Sestavine:

200 g moke,

1 jajce,

150 g jogurta,

1 žlica ruma,

2 žlici kisle smetane,

1 vaniljev sladkor,

ščepec soli,

40 g sladkorja v prahu Agragold,

po želji: pest rjavih in rumenih rozin.

Priprava:

Vse sestavine dobro premešamo in pustimo, da testo počiva. Olje segrejemo podobno kot za krofe. Žlico najprej namočimo v olje, potem pa z njo zajamemo miške, ki jih nežno potopimo. Med cvrtjem jih večkrat obrnemo, da dobijo lepo zlato barvo.

Miške odcedite na kuhinjski papirnati brisači in ko se nekoliko ohladijo, posujete še z sladkorjem v prahu Agragold.