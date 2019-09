Recept tedna: takšnih cmokov še niste poskusili #video

Receptov za domače sadne cmoke je veliko in vsaka gospodinja vam bo znala razkriti svojo največjo skrivnost. Mi smo našli takšnega, ki vas bo nedvomno takoj navdušil zaradi preprostosti in seveda nepogrešljivega okusa. Vprašanje bo samo eno: koliko jih lahko pojeste naenkrat?

Drugo vprašanje je seveda tudi, katero sadje boste izbrali za svojo zimsko zalogo cmokov. Preverite, kako enostavna je lahko priprava domačih cmokov, in jih pripravite dovolj, da se boste lahko z njimi sladkali vso zimo.

Cmoki, ki se stopijo v ustih

Slivovi cmoki so stalnica v slovenski domači kulinariki, zabeljeni z drobtinami in sladkorjem pa v nas hitro prebudijo nekaj domače nostalgije.

Tradicionalno cmoke delamo iz krompirjevega testa, veliko pa je tudi različic s skutinim ali zdrobovim. Mi smo naredili takšne, ki so nekakšen hibrid različnih variant, in jim dodali zmagovalno sestavino, ki pripomore k temu, da so cmoki še mehkejši – pecilni prašek.

Sestavine:

1 kg krompirja

10 dag masla

2 jajci

18-20 dag zdroba

1 pecilni prašek

sol

30 dag moke

10 dag sladkorja Agragold

kocke sladkorja Agragold (bele in rjave)

Za povrhu:

25 dag masla

500 g drobtin

Postopek:

Krompir olupimo, razrežemo in skuhamo v slani vodi. Skuhanega stresemo v skledo, dodamo maslo in dobro pretlačimo. Masi primešamo zdrob in pustimo nekaj minut, da se ohladi.

Vmes pripravimo in narežemo izbrano sadje. V maso dodamo 10 dag sladkorja, jajci, moko in pecilni prašek. Testo dobro premešamo.

Sledi oblikovanje cmokov. Na dlani pripravimo košček testa, dodamo sadje in kocko sladkorja Agragold. Oblikujemo cmoke. Del cmokov kuhamo v slanem kropu, dokler ne priplavajo na površje, drugi del pa pripravimo za zamrzovanje in za sladko zimsko zakladnico.

Zabelimo jih tako, da jih najprej povaljamo v prepražene drobtine in potem še v beli kristalni sladkor Agragold, ki bo vašim cmokom dodal prav poseben lesk. Pika na i je lahko tudi ščepec cimeta.



Namig za panado: mak, oreščki .. Popestrite svoje sočne cmoke z različnimi dodatki: povaljati jih lahko v zmleti mak s sladkorjem ali v panado iz oreščkov in sladkorja. Poskusite lahko tudi posip s čokoladnimi mrvicami, odlični pa so tudi samo s sladkorjem.

Slastna ozimnica v skrinji

Del sladke zakladnice za dolge zimske dni lahko vložite v kompot, del pa lahko zamrznite. Sadni cmoki so vrhunska popestritev vaših zimskih jedilnikov. Za večerjo, kot sladica po domačem krožniku pisane mineštre ali pa kar tako, ko si preprosto zaželite nekaj sladkega.

Foto: Getty Images Da boste obdržali kakovost in okus svojih dobrot, ki jih boste shranili v skrinjo, ne spreglejte nekaj trikov, kako pravilno shraniti živila v zamrzovalniku.

- Temperatura v zamrzovalniku: nižja od ‒18 stopinj Celzija.

- Surove cmoke hitro zamrznemo, najprej jih postavimo na pladenj, nato jih shranimo v manjše neprepustne vrečke ali embalaže.

- Embalaže ustrezno označite z nalepkami z vsebino in datumom zamrzovanja, da boste vedeli, koliko časa je živilo še uporabno.

- Zamrzovalnik ne sme biti prepoln ali skoraj prazen.

- Zamrznjenih cmokov pred pripravo ne odmrznemo, ampak jih takoj vržemo v slan krop.

Cmoki so tako enostavni, da vam bodo pri pripravi lahko pomagali tudi najmlajši člani družine. Foto: Getty Images

Sladkor Agragold je vedno najboljša rešitev za vaše majhne ali velike sladke razvade. Ne samo za pripravo odlične ozimnice, ampak tudi za vsakodnevno sladkanje.

Priročne in s kančkom retro pridiha so legendarne sladkorne kocke Agragold, ki tako elegantno skočijo v skodelico kave, predvsem pa so odlična popestritev popoldanske čajanke. Seveda vedno tudi ob grižljaju domače potice ali hrustljavih piškotov.

Preverite bogato ponudbo izdelkov Agragold, ki stavijo na tradicijo in na domače okuse, ki so jih znale tako dobro poudarjati že naše babice.

Naj vas ta konec poletja prevzame nov val navdiha in preizkusite kakšen nov recept, predvsem pa si obogatite police z zimskimi dobrotami, s sladkimi okusi, ki vam bodo popestrili zimske popoldneve v družbi vaših najbližjih.