Velika noč je praznik, ki nas spomni, da tudi v najzahtevnejših okoliščinah nikoli ne smemo izgubiti vere, zlasti vere v moč človeka, je v današnji velikonočni poslanici zapisal premier Robert Golob. Po njegovih besedah se namreč prav v človeškem dostojanstvu, odgovornosti in notranji trdnosti skriva največja moč skupnosti. Kristjani po vsem svetu danes praznujejo veliko noč, največji krščanski praznik, ko se spominjajo Jezusovega vstajenja.

Velika noč je praznik, ki nas uči, da se tudi v najtežjih časih vedno znova odpirajo nove poti, je premier zapisal v poslanici, objavljeni na spletnih straneh vlade.

V svetu, polnem izzivov in preizkušenj, je zato po njegovih besedah še posebej pomembno, da ostajamo povezani - drug z drugim in drug za drugega. "Da znamo prisluhniti in stopiti skupaj, tudi če mislimo različno. Da ne pozabimo, da človečnost ni šibkost, temveč temelj prave moči," je poudaril.

Praznični čas, povezan s simbolom novega rojstva, nas po premierjevih besedah vabi k razmisleku o tem, kakšen svet želimo soustvarjati in katere vrednote želimo prenesti zanamcem. "Naj bo to svet odprtosti, poguma in sočutja," je pozval.

"V času, ko se narava prebuja in z njo tudi tisto tiho v nas, vam iskreno želim, da bi letošnja velika noč v vaše domove in misli prinesla mir. Mir v srcu in odnosih ter upanje, ki presega besede," je zapisal.

"Vsem želim, da te blagoslovljene praznike preživite v miru, prežete z lučjo, pogumom in vero v boljšo prihodnost," je dodal.

Praznik veselja in upanja

Kristjani po vsem svetu danes praznujejo veliko noč, največji krščanski praznik, ko se spominjajo Jezusovega vstajenja. Po cerkvah bodo potekale slovenske velikonočne maše in bogoslužja.

Na velikonočno jutro se po tradicionalnem običaju mnogi v krogu družine zberejo ob velikonočnem zajtrku, za katerega so najbolj značilni pirhi, potica, šunka in hren. Po katoliških cerkvah pred tem pripravijo jutranje vstajenjske procesije, praznične maše pa potekajo ves dan. Slovesna bogoslužja in liturgija potekajo tudi v evangeličanskih in pravoslavnih cerkvah.

Še posebej slovesno bo danes v Vatikanu, kjer se te dni mudijo množice vernikov z vsega sveta, čeprav slovesnosti letos ne bo vodil papež Frančišek, ki še okreva po nedavnih zapletih z zdravjem. Namesto njega bo slovesnosti vodil kardinal Angelo Comastri. Ob 10.30 se bo na Trgu svetega Petra začela maša, nato pa naj bi Comastri z osrednje lože vatikanske bazilike podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu. Velikonočne slovesnosti bodo potekale tudi v Jeruzalemu, praznično bo tudi po slovenskih cerkvah.

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je ob 6.30 vodil velikonočno procesijo, nato pa v novomeški stolni cerkvi še velikonočno mašo. V Mariboru se bo osrednja procesija z mašo začela ob 7. uri, vodil ju bo mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa bo imel vstajenjsko mašo ob 8.30 v ljubljanski stolnici.

Velika noč je po verovanju kristjanov praznik veselja in upanja. Verjamejo namreč, da je na veliko noč Jezus Kristus vstal od mrtvih in tako vsem prinesel možnost večnega življenja. Letos katoliški, pravoslavni in evangeličanski verniki veliko noč obeležujejo na isti dan.