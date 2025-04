Papež pred velikonočno vigilijo molil v Baziliki svetega Petra

Papež Frančišek se je na veliko soboto na invalidskem vozičku danes nenapovedano pojavil v Baziliki svetega Petra, kjer je molil. V baziliki se je zadržal približno četrt ure v spremstvu bolničarja in se ustavil v molitvi pred Petrovim grobom. Nekateri verniki, ki so ga videli, so mu ploskali, poročajo tuje tiskovne agencije.