Potica

Klasična jed, ki je med prazniki nepogrešljiva, je vsekakor potica. Sestavljajo jo različni nadevi, od orehovega do makovega in mešanega. Potica je simbol gostoljubja in tradicije, zato jo pogosto postrežemo ob vsakem prazničnem obedu. Priprava potice je dolgotrajna in zahteva natančnost, zato je pogosto tudi družinski ritual, ki se prenaša iz generacije v generacijo.

Hren

Hren je še ena nepogrešljiva sestavina velikonočnega jedilnika. Najpogosteje ga postrežemo skupaj s kuhano šunko, saj njegova ostrina odlično dopolnjuje bogat okus mesa. Hren je tudi simbol pomladnega prebujanja narave in svežine, zato ima v velikonočnih jedeh prav posebno mesto.

Pirhi

Pirhi so tradicionalna velikonočna trdo kuhana jajca, ki so jih v preteklosti običajno pripravljali s pisanimi ovoji. Danes se pogosto postrežejo kot ena izmed glavnih jedi, predvsem kot spremljava mesnim izdelkom. Pri barvanju velikonočnih jajc je najbolje uporabljati naravne sestavine, kot so čebula, rdeča pesa, špinača in kurkuma, kar daje pirhom naravne, tople odtenke.

Kuhana šunka

Kuhana šunka je zagotovo ena najbolj priljubljenih jedi za veliko noč. Tradicionalno jo postrežemo kot glavno jed, običajno obloženo s hrenom, ki njeno meso še dodatno obogati. Kuhano šunko pogosto spremljajo še solata, kot je francoska, in druge priloge.

Velikonočni kruh

Velikonočni kruh je nekaj posebnega, saj gre za poseben kruh ali pogačo, pogosto obdarjen s simboličnimi motivi, kot so prepleteni trakovi ali drugi okraski. To je jed, ki jo Slovenci pogosto postrežemo kot sladico ali pa spremljavo glavnim jedem.

Velikonočni čokoladni zajčki

Za najmlajše so zagotovo najlepši del praznovanja velikonočni čokoladni zajčki. Poleg tega, da nasmejejo otroke, se pogosto pojavijo tudi kot okras na mizi, okrašeni z barvitimi prti in pisanimi okraski.

