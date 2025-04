Spomladi zacvetita narava in sezona veselic

V povprečju veselico obišče 1.500 ljudi, kar pomeni, da se tega dogodka pri nas letno udeleži okoli milijon prebivalcev. Ampak to je le povprečje, ponekod naštejejo tudi več tisoč udeležencev.

Veselica je krepak organizacijski zalogaj, pravi predstavnica enega od prostovoljnih gasilskih društev iz okolice Ljubljane. Če kdo misli, da je dovolj nabaviti zadostne količine hrane in pijače, se ne bi mogel bolj motiti.

"Dogodek je treba prijaviti na upravni enoti in policiji, pridobiti soglasje lokalne skupnosti, tako glede uporabe prostora, kjer bo veselica, kot tudi prekomerne obremenitve okolja s hrupom. Poleg tega je treba organizirati službo nujne medicinske pomoči in redarje ter veselico prijaviti na SAZAS in IPF," le nekaj potrebne papirologije našteje sogovornica. Posebno poglavje je tudi zadostno število osebja, ki streže na veselici, saj gre ponavadi za prostovoljno delo.

Vreme je muhasto, zato se gasilska društva zelo pogosto odločajo za šotore. "Seveda pa je zanj treba imeti certifikat in atest," dodaja predstavnica in dolgoletna gasilka.

Na veselici manjšega formata ponavadi stočijo več kot tisoč litrov piva. Pomembno vlogo pri tem ima seveda vreme. Foto: STA

K sreči je vse več dobaviteljev, ki poskrbijo za izposojo nujne opreme, na primer točilnih aparatov, žara, cvrtnikov, kotlov, varovalnih ograj, davčne blagajne, prenosnih stranišč, razsvetljave in še mnogo drugega.

Če ne želimo biti bolj papeški od papeža, lahko rečemo, da je pijača na veselicah skoraj najpomembnejša – povprečno glasbo občinstvo še nekako pogoltne, žeje pač ne. Na manjših veselicah s približno tisoč do 1.500 obiskovalci, kakršno organizira društvo naše sogovornice, je pivo velika proračunska postavka.

"Ponavadi stočimo od 20 do 25 velikih sodov s po 50 litri in na splošno nas samo nabava pijače stane od pet do sedem tisoč evrov," pojasnjuje predstavnica gasilcev. "Že dlje sodelujemo z dobaviteljem pijače, ki nam jo pripelje na reverz. Če kaj ostane, vzamejo nazaj," dodaja.

Drugače je pri hrani, to kupijo glede na izkušnje iz preteklih let, če kaj ostane, jo po nabavni ceni odkupijo organizatorji.

In izkupiček pod črto? "Čistega nam ponavadi ostane od tri do pet tisoč evrov," je povedala gasilka.

Polke, rožice, čebelice

Izbira ansambla je finančno zahtevnejši podvig, a sta od njega v veliki meri odvisna vzdušje in (tudi finančni) uspeh veselice. "Bolj ko je PGD bogato, boljši ansambel si lahko privošči, vendar je treba za nastop najbolj priljubljenih izvajalcev odšteti precej več kot pet tisoč evrov," pojasnjuje predstavnica.

Na velikih veselicah se zbere nekaj tisoč ljudi, organizatorje iz manjših gasilskih društev osreči že 1.500 obiskovalcev. Foto: STA Pripoveduje, da so v njihovem društvu pogodbo z ansamblom za nastop na veselici sklenili že pred letom dni. "Še dobro, kajti vmes jim je priljubljenost zrasla, posledično pa tudi cena," se muza sogovornica in doda, kar v dobro obveščenih krogih že vedo: da nekateri trendovski izvajalci postavljajo dodatne pogoje, ki se jih ne bi sramovale niti operne dive. No, posebno mehkih brisačk v določeni barvi ali vode izpod švicarskih gora ni na teh seznamih.

Veselice imajo nenazadnje predznak preprostosti. Namenjene so najširšemu krogu ljudi, ki se želijo poveseliti, nekaj pojesti in popiti, nato pa še malo zaplesati. V nekih drugih časih so se na koncu srborite glave še steple.

Mladi na veselicah

Zdi se, da gasilske veselice v zadnjih letih postajajo vedno bolj priljubljene tudi med bolj urbano mladino. Razlog za to so spremenjeni glasbeni trendi, saj na veselicah že dolgo ne izvajajo le narodnozabavnih viž, ampak ponujajo široko zastavljen repertoar tako slovenske glasbe kot tudi pesmi iz nekdanje skupne države in angleško govorečih dežel.

"Ansambli so najpogosteje sestavljeni iz mladih energičnih fantov, ki so za mlade privlačnejši. Poleg tega danes mladi niti nimajo veliko izbire, ni diskotek, klubi so dragi, na veselici pa so cene dostopnejše, pa tudi vstopnine ni," našteva predstavnica.

Maša, 17-letna navdušena obiskovalka veselic pravi: "Meni niti ne gre toliko za glasbo in drugo, ampak so mi veselice všeč, ker so vedno dobro obiskane in imam tako možnost spoznati nove ljudi in razširiti krog poznanstev." Razlogi za obiskovanje veselic torej tradicionalno ostajajo enaki kot v preteklosti.

Situacije z aufbiksi, pozivi k množičnim ravsom, so danes redke, policisti pa se vseeno vsakokrat prikažejo na prizorišču. "Ampak pridejo na čevapčiče," se smeje izkušena soorganizatorka veselic.

Gasilska društva pri izbiri glasbenikov vodi razpoložljivi proračun, poleg tega pa se na obiskih drugih veselic sami prepričajo, kdo ima potencial, da naredi dobro fešto. Dobro je skleniti pogodbo že dosti vnaprej, saj vzhajajočim zvezdam hitro zraste cena, njihova razpoložljivost pa se zmanjša. Sicer pa je odveč bojazen, da ne bi dobili ansambla, številni mladi in ambiciozni glasbeniki gasilskim društvom sami pošljejo svoje predstavitve in ponudbe. Foto: Mediaspeed