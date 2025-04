Je francoska solata lahko bolj zdrava? Imamo recept!

Za velikonočne praznike se na mizah znajdejo raznolike jedi, ki prepletajo tradicijo in sodoben okus. Med klasične priloge sodi tudi francoska solata, a tokrat v nekoliko bolj sveži, moderni in bolj zdravi različici, ki je obogatena s čičeriko, popečenimi sončničnimi semeni in rahlo pikantnim jogurtovim prelivom s sirom. Ta različica bo odličen spremljevalec šunki, jajcem in drugim dobrotam na vaši mizi.