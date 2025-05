V Prostovoljem gasilskem društvu Duplje so na družabnem omrežju Facebook zapisali, da vse obveščajo, da je letošnja prvomajska budnica žal predčasno zaključena in ni bila izvedena v celoti, kot je bilo načrtovano.

"Do prekinitve je prišlo zaradi prijave, podane na Policijo, ki smo jo bili dolžni spoštovati. V PGD Duplje se trudimo ohranjati dolgoletno tradicijo budnice in jo izvajamo z veseljem ter spoštovanjem do skupnosti. Ob tem se iskreno zahvaljujemo vsem, ki nas vsako leto podpirate in sprejmete z odprtimi rokami," so še zapisali.

Objava je sprožila val ogorčenih komentarjev, uporabniki so razočarani, da je bila tradicionalna budnica na tak način prekinjena.