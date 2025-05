Prihodnost, ki jo gradimo kot skupnost, mora temeljiti na spoštovanju dela, uveljavljanju pravic in priznanju vsakega posameznika za njegov prispevek k skupnemu dobru, je v poslanici ob današnjem prazniku dela zapisal predsednik vlade Robert Golob. Poudaril je, da dosežene pravice niso samoumevne, zato jih moramo varovati in krepiti.

Prvi maj nosi pomembno zgodovinsko sporočilo o boju za delavske pravice – za pravice vseh, ki s svojim delom soustvarjajo naš vsakdan, je v danes objavljeni poslanici na spletnih straneh vlade zapisal premier.

"Vaša predanost in prizadevnost sta vrednoti, ki ju danes praznujemo. A še pomembnejše od praznovanja je njuno trajno prepoznavanje tudi s strani države, ki ji dajete in ki vam mora znati vračati," je navedel.

Pravice, ki jih danes uživamo, po njegovih besedah niso samoumevne: "Dosežene so bile s trudom in vztrajnostjo generacij pred nami. Naša skupna odgovornost je, da jih varujemo, razvijamo in krepimo. Dostojno delo, pravično plačilo in varni pogoji za delo morajo ostati temelj sodobne in napredne družbe."

"K temu smo se zavezali in tako bomo nadaljevali"

Slovenija ostaja zavezana vrednotam solidarnosti, pravičnosti in dostojanstva, je poudaril. Vztraja pri razvoju socialne države, ki temelji na dostopnem javnem zdravstvu, kakovostnem šolstvu in zaščiti najranljivejših.

"Vemo, da je dostop do zdravstvenih storitev eden temeljnih pogojev za dostojno življenje, zato se je vlada zavezala ohraniti in razvijati kakovostno in dostopno javno zdravstveno oskrbo za vse, ne glede na dohodek, kraj bivanja ali življenjske okoliščine," je dejal.

Krepitev javnega zdravstva in javne zdravstvene mreže je po njegovih besedah bila in ostaja ključna prednostna naloga te vlade. "To je obljuba, ki smo jo dali ljudem, in naš cilj je jasen: dostopnejše, preglednejše in bolj kakovostno javno zdravstvo, kjer je pacient na prvem mestu. Krepimo sistem, ki ne služi dobičku posameznika, temveč zdravju vseh. K temu smo se zavezali in tako bomo nadaljevali," je zapisal.

Kot je dodal, naj nas danes in vsak dan vodi misel pisatelja in tržaškega Slovenca Borisa Pahorja: "Kjer ni spoštovanja do človeka, tudi delo nima dostojanstva."