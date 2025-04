Raziskava Siola: Slovence zelo skrbi vojna, glede oboroževanja pa menijo ...

Strah pred vojno in oboroženimi spopadi je pri Slovencih močan – zaskrbljenih je skoraj 70 odstotkov vprašanih, kaže raziskava Siol.net in Valicona. Kljub temu skoraj 40 odstotkov prebivalcev nasprotuje povečanju obrambnega proračuna. Med največjimi skrbmi Slovencev so še inflacija, draginja in morebitne motnje v preskrbi s hrano. Politična nestabilnost na Balkanu in kibernetske grožnje pa večina Slovencev dojema kot manj neposredna tveganja.