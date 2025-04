Golob raste kljub medijskim napadom

Podpora vladi Roberta Goloba se je rahlo okrepila in znaša 32,3 odstotka, kažejo podatki ankete Mediane za POP TV. Med strankami ima največjo podporo SDS, če bi bile volitve danes, bi jo podprlo 19,8 odstotka vprašanih, Gibanje Svoboda pa 14,2 odstotka. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Vladi Roberta Goloba je v tokratni anketi podporo izreklo 32,3 odstotka vprašanih, marca 30,8 odstotka. Delež tistih, ki vlade ne podpira, znaša 52,3 odstotka (marca 52,9 odstotka). Odstotek neopredeljenih je z marčevskih 16,3 odstotka padel na 15,4 odstotka.

Delo DZ podpira 23,1 odstotka vprašanih, ne podpira ga 58 odstotkov, preostalih 18,9 odstotka je neopredeljenih.

SDS, GS, Levici nekoliko manj podpore, več pa SD

Med strankami še naprej vodi opozicijska SDS, ki ji je v tokratni anketi podporo izrazilo 19,8 odstotka (marca 21 odstotkov). Največjo vladno stranko Gibanje Svoboda bi volilo 14,2 odstotka (marca 15,2 odstotka) vprašanih. Koalicijski SD je podpora s 5,3 odstotka v marcu zrasla na 6,2 odstotka v aprilu. Na četrtem mestu je Levica, ki bi jo aprila izbralo 4,6 odstotka volivcev, marca pa 5,2 odstotka.

Za zunajparlamentarno stranko Vesna bi glasovalo 4,2 odstotka vprašanih (marca 1,4 odstotka). NSi je na šestem mestu s 3,9-odstotno podporo (marca 4,2 odstotka). Sledi zunajparlamentarna Resni.ca z 2,8-odstotno podporo, Demokrati, za katere bi volilo 2,5 odstotka vprašanih, SNS z 2,2-odstotno podporo in Zeleni Slovenije, ki bi jih obkrožilo 1,1 odstotka anketirancev.

Da ne vedo, koga podpreti, je odgovorilo rekordnih 24,1 odstotka anketiranih (marca 19 odstotkov). Nobene stranke ne bi volilo 8,3 odstotka vprašanih (marca 10,3 odstotka), 1,1 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti.

Na vrhu lestvice politikov ni sprememb

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han, tretji je evropski poslanec Vladimir Prebilič. Na četrto mesto se je povzpela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, peta pa je tokrat evropska komisarka Marta Kos. Koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na desetem mestu, predsednik vlade in Svobode Robert Golob pa se je tokrat povzpel na 16. mesto. Prvak NSi Matej Tonin ostaja 18., predsednik SDS Janez Janša pa je zdrsnil na 20. mesto.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 22. in 24. aprilom na reprezentativnem vzorcu 725 polnoletnih prebivalcev Slovenije.