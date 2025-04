Vox populi: Rahla rast vlade, izenačenje levice in desnice

Tokratna anketa Vox populi za časnik Dnevnik je pokazala skorajšnje izenačenje levice in desnice, če bi bile volitve prihodnjo nedeljo. Manj je neopredeljenih volivcev, preboj v DZ bi uspel tudi stranki Demokrati Anžeta Logarja. Medtem je podpora vladi nekoliko narasla, še vedno pa skoraj 60 odstotkov vprašanih meni, da je njeno delo neuspešno.

Če bi bile volitve prihodnjo nedeljo, bi glede na anketo slavila SDS. Zanjo se je opredelilo 24,3 odstotka vprašanih (marca 24,1 odstotka). Sledijo Gibanje Svoboda s 17,2 odstotka (marca 16,6 odstotka, SD s 7,3 odstotka (marca sedem odstotkov), Levica s 6,5 odstotka (marca 6,1 odstotka), NSi s 5,3 odstotka (marca 5,5 odstotka), Demokrati s 4,7 odstotka (marca 3,3 odstotka), Vesna z 2,3 odstotka (marca 2,9 odstotka), SLS z 1,6 odstotka (marca 1,7 odstotka).

Tokrat je bilo neopredeljenih volivcev manj kot pretekli mesec, 21,3 odstotka vprašanih (marca 25,1 odstotka), 3,4 odstotka jih ne bi volilo (marca 4,3 odstotka). Da bi volilo druge stranke, je odgovorilo 6,1 odstotka vprašanih, med njimi pa so našteli stranke Resni.ca, potencialno stranko Vladimirja Prebiliča, Levo krilo, Glas upokojencev, SNS, Piratsko stranko, Zelene Slovenije, Konkretno, DeSUS, Stranko R. Vodeba, LMŠ, Fokus in Povežimo Slovenijo.

Preračunano v sedeže v parlamentu bi po navedbah Dnevnika 33 poslanskih mest dobila SDS, Gibanje Svoboda 23, SD 10, Levica devet, NSi sedem. Preboj v parlament, kjer bi dobili šest poslanskih sedežev, pa bi torej uspel tudi Demokratom Anžeta Logarja. Vesna in SLS bi ostali pod parlamentarnim pragom. Desnosredinske stranke SDS, NSi in Demokrati bi tako imele skupaj 46 glasov, medtem ko bi levosredinske Svobodo, Levico in SD skupaj zastopalo 42 poslancev, kažejo odgovori opredeljenih v anketi.

Delo vlade so vprašani ocenili malenkost bolje kot marca. Da je vlada uspešna, ocenjuje 36,1 odstotka vprašanih, kar je za poldrugo odstotno točko več kot prejšnji mesec. Še vedno pa 59,2 odstotka vprašanih meni, da je vlada neuspešna. 4,7 odstotka vprašanih se do dela vlade ni opredelilo.

Kot poroča Dnevnik, so o njeni uspešnosti skoraj v 100 odstotkih prepričani volivci Svobode, s 70 odstotki jim sledijo volivci SD in s 65 odstotki volivci Levice. Med volivci SDS jih le dva odstotka meni, da je vlada uspešna, med volivci NSi pa je takih 10 odstotkov. Med neopredeljenimi volivci je takih, ki menijo, da je vlada uspešna, približno ena tretjina.

Predsednica države ostaja med najbolj priljubljenimi

Na lestvici priljubljenosti politikov prvo mesto ohranja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo evropski poslanec Vladimir Prebilič, gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ter predsednik stranke Demokrati Anže Logar. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je na devetem mestu. Predsednik NSi Matej Tonin je 14., koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je 16., predsednik SDS Janez Janša pa je na 18. mestu.